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▲記者會現場以生動活潑的話劇表演，傳達「啟航吧！經探號」理念。（圖／高市府教育局提供）

「2024國際書展暨蔬食博覽會」將於11月9日至15日在佛光山佛陀紀念館舉辦，今年書展以「啟航吧！經探號」為主題，透過「經典、永續、世界、遊戲」四大旅程，帶來經典閱讀、樂活蔬食、環境教育等體驗。今(4) 日記者會現場佛館自製宣傳短片，預告了精彩可期的活動內容，更以生動活潑的話劇表演，傳達「啟航吧！經探號」理念，吸睛十足。高市府副秘書長張家興表示，市府與佛光山佛陀紀念館自2013年起合辦國際書展活動，迄今已邁入第12年，透過政府與民間資源整合，擴大活動能見度與參與度，提升閱讀風氣並帶動南部地區閱讀風氣，讓高雄蛻變文化氣質的城市。更感謝佛館捐贈好書給偏鄉學校，充實圖書資源豐富學子閱讀涵養，書展多元的活動規劃(校外教學、社團匯演、服務學習)，更造福南部地區廣大民眾與莘莘學子。佛館館長如常法師表示，今年國際書展創新首度夜間開放，必定帶動書展攤位及蔬食攤位熱鬧迎接各地風聞而來的遊客，輕鬆自在地聆聽佛館三好音樂會、享受書香與蔬食之美。除推薦好書之外，同時也引進13部蔬食餐車會讓年輕人眼睛一亮。國際書展暨蔬食博覽會活動內容包含《法華經》及其美術特展、名家講座、航向世界的臺灣特展、綠色新世代生活微塵中的環保奇蹟常設展、植物與人類文化、歷史-佛教植物園區、千人茶禪-詩歌傳唱、佛陀紀念館環教列車、佛教海線絲綢之路-新媒體藝術特展、航向世界的臺灣特展，還有三好護地球、認識阿公阿嬤的玩具~體驗台灣古早童玩、搭乘龍火車、騎警隊、科普市集等。高市府教育局致力推動學生閱讀教育，以國民中小學教育階段來說，參加教育部「閱讀磐石學校」及「閱讀推手個人獎項」成績斐然，教育局也分別在國中及國小端建置「愛閱網」及「喜閱網」線上評量系統，提供學生在閱讀完指定書籍後，上網答題闖關，培養閱讀興趣。幼兒教育階段則積極推動「幼愛閱」閱讀教育計畫，建立幼愛閱網站。高市府教育局指出，今年書展期間高雄市將有33校、74車次、2,400名師生到佛館進行校外教學活動，讓師生發現閱讀的力量，以大高雄為起點向外擴散、 向下扎根，感受充滿書香的氛圍，營造南台灣優質的閱讀環境。