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▲名模維多莉亞伽里蒂已經26歲，還沒有被男友李奧納多狄卡皮歐分手，突破了外界認定他「不交超過25歲女友」的定律。（圖／摘自IG）

▲李奧納多狄卡皮歐曾是超級俊帥少男偶像，現在也成了將滿半百的中年大叔，卻仍然喜愛開趴尋歡的生活。（圖／摘自IMDb）

時光對任何人都非常公平，曾因《羅密歐與茱麗葉》、《鐵達尼號》成為最紅少女殺手的李奧納多狄卡皮歐，轉眼間就要度過50歲的生日，11月11日就是他滿半百的重要里程碑，以往外界都知道他不交25歲以下的女友，寧願繼續流連花叢間，也不想步上結婚禮堂，他的現任女友維多莉亞伽里蒂已經26歲，他更在受訪時坦言「還沒放棄當爸爸的念頭」，難道他真的變了，有可能進入到人生的下一個階段？可惜身旁的友人不這麼認為。李奧納多狄卡皮歐在外界眼中，就是個家財萬貫、享樂至上的影星，狗仔隊一天到晚拍到他在夜店、遊艇等地方開趴尋樂，他的身邊也永遠不乏長腿、性感的美女，其中有不少人是當紅搶手的名模，包括世界上身價最高的吉賽兒，都曾經是他的女友，可是在她過了25歲，彼此的戀情就走向終點。英國太陽報引述不具名的消息來源指出，李奧納多不是沒遇到真愛，他早就碰上了......那就是演戲，他在每次拍片時都沉浸在角色裡，因此演出才會受到好評、事業那麼成功，但他每回一演戲，就很不想被其他事情干擾，包括談戀愛。所以李奧納多才會都跟年輕的女生交往，因為她們離結婚還早，但年過25歲的女生就會開始想這些事，甚至對他逼婚，他不願意被煩，就會再去找更幼齒的對象約會，久而久之，「25歲」變成一個重要的關卡，可是隨著他自己的年紀漸增，比25再多個1、2歲對他來說也還是很小，就不一定很堅持了。他也知道自己的年紀大了，可能有些生理機能會走下坡，假若現在還沒放棄要當爸爸，恐怕「做人」動作要加快了。身旁友人眼中，「50歲」 仍然是很重要的時刻，有人覺得他會有可能因此改變，卻也有人不看好，認為他還是會持續做自己。他就像好萊塢的「小飛俠彼得潘」，永遠不願意長大、一直遊戲人間，朋友期待他有朝一日能理解，電影和工作不一定是一切，到那時他就不會再排斥成家。