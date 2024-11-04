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▲這小可愛「根本不是貓咪」，而是一隻保育類動物歐洲野貓(European wildcat)。（圖／FB@Retscheider Hof）

撿到超級可愛的小貓竟然不能養！日前在德國有位好心人，在路邊發現了一隻有著虎斑紋的小奶貓，但旁邊卻沒見到貓媽，因此決定帶回家收編，沒想到過了幾天，小貓都不吃任何貓食，讓主人帶著小傢伙去看獸醫，結果卻得知了驚人的真相，獸醫大喊：「這隻不能養」。貝格海姆動物收容所(Tierheim Bergheim)日前分享超特殊的收容案例，德國一位好心飼主日前在路邊發現了一隻圓滾滾、有著虎斑花紋的小貓，由於過了好一段時間沒有看到貓媽的身影，深怕小貓會出事的他決定帶這個小傢伙回家照顧。沒想到帶回家之後，這個小傢伙雖然精力充沛，但是卻對於貓咪的食物一點都不感興趣，包含罐頭、乾飼料都是一口不動，更因此一整天都沒進食。無奈的好心人只好求助當地的動物收容中心，也就是貝格海姆動物收容所。貝格海姆動物收容所志工一看到這隻小貓，立刻察覺異狀，並請所內獸醫進行進一步檢查，結果證實這小虎斑「根本不是貓咪」，而是一隻保育類動物歐洲野貓(European wildcat)，理所當然不能私人飼養，因此好心人也無法成為牠的主人。隨後貝格海姆動物收容所也將這隻可愛的小歐洲野貓轉交專門收容的機構 Retscheider Hof ，目前已經正常進食，等到熟悉環境之後，將與其他野貓前輩一同生活。