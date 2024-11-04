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「2024明台產險中華職棒頒獎典禮」於今（4）日晚上6點30分在台北萬豪酒店盛大舉辦，年度三大獎競爭激烈，其中年度最佳新人獎，新軍台鋼雄鷹曾子祐、王博玄和陳柏清3人入圍，上演「雄鷹內戰」，最終台鋼當家游擊手曾子祐不負眾望，成為年度最佳新人。狀元郎曾子祐今年115場出賽，新人年出賽幾近全勤，本季456打數、123支安打，穩定輸出的表現成為隊史首位達成百安選手，是台鋼的重要主戰游擊手。今晚曾子祐特別從日本飛回台灣參加頒獎典禮，他表示：「遇到低潮總是鼓勵我，謝謝教過我的教練，幫我打很多基礎和基本功，謝謝球迷一直以來支持，雖然表現不是那麼好，每次遇到都會跟我說加油，這是我前進的動力。」年度新人王不僅是一生只有一次的榮譽，也被視為中職未來之星，曾子祐奪得新人王，也是隊史第一位得獎者，曾子祐的母親也驚喜現身為兒子獻上花束。曾子祐說：「很開心得獎，我運氣很好，一路上遇到很多貴人，才有機會奪獎，但我不會因此滿足，我會繼續加強不足之處，幫助台鋼拿下隊史第一座總冠軍。」