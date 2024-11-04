中華職棒在今（4）日晚間舉辦年度獎項頒獎典禮，在最佳進步獎、最佳新人獎頒發結束後，迎來典禮的重頭戲「年度最有價值球員」。入圍者包含統一7-ELEVEn獅兩位投手古林睿煬、勝騎士，以及台鋼雄鷹洋砲魔鷹，最終，由古林睿煬獲選為年度MVP，拿下中職35年的年度最大獎項。
年度最有價值球員入圍者：古林睿煬、勝騎士、魔鷹
頒獎前，古林睿煬接受主持人訪問，表示：「很榮幸可以跟兩個這麼優秀的選手競爭。」並向球迷信心喊話：「我們中職養出來的本土投手，是可以跟洋將競爭的。」
古林睿煬擔綱獅隊本土王牌角色，今年為球隊拿下多場勝利，本季21場先發出賽，其中12場優質先發，總計125局送出150次三振，戰績10勝2敗，防禦率1.66奪下今年的防禦率王，是唯一入選的本土選手。
故林睿煬上台致詞，首先感謝同隊競爭對手勝騎士，表示：「謝謝勝騎士 沒有他的提點跟鼓勵，我不會站在這舞台上。」提到獅隊總教練林岳平，他忍不住落淚說道：「謝謝我人生中遇到的最大貴人，林岳平總教練，他不只是我總教練，更是我第二個爸爸，希望餅總，我天上的爸爸、阿公，能夠為我感到驕傲。」
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頒獎前，古林睿煬接受主持人訪問，表示：「很榮幸可以跟兩個這麼優秀的選手競爭。」並向球迷信心喊話：「我們中職養出來的本土投手，是可以跟洋將競爭的。」
古林睿煬擔綱獅隊本土王牌角色，今年為球隊拿下多場勝利，本季21場先發出賽，其中12場優質先發，總計125局送出150次三振，戰績10勝2敗，防禦率1.66奪下今年的防禦率王，是唯一入選的本土選手。
故林睿煬上台致詞，首先感謝同隊競爭對手勝騎士，表示：「謝謝勝騎士 沒有他的提點跟鼓勵，我不會站在這舞台上。」提到獅隊總教練林岳平，他忍不住落淚說道：「謝謝我人生中遇到的最大貴人，林岳平總教練，他不只是我總教練，更是我第二個爸爸，希望餅總，我天上的爸爸、阿公，能夠為我感到驕傲。」