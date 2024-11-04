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▲年度最有價值球員入圍選手分別是統一7-ELEVEn獅兩位投手古林睿煬、勝騎士以及台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（圖／中華職棒提供）

中華職棒在今（4）日晚間舉辦年度獎項頒獎典禮，在最佳進步獎、最佳新人獎頒發結束後，迎來典禮的重頭戲「年度最有價值球員」。頒獎前，古林睿煬擔綱獅隊本土王牌角色，今年為球隊拿下多場勝利，本季21場先發出賽，其中12場優質先發，總計125局送出150次三振，戰績10勝2敗，防禦率1.66奪下今年的防禦率王，是唯一入選的本土選手。故林睿煬上台致詞，首先感謝同隊競爭對手勝騎士，表示：「謝謝勝騎士 沒有他的提點跟鼓勵，我不會站在這舞台上。」