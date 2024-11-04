我是廣告 請繼續往下閱讀

南部上櫃建商鑫龍騰開發(3188)今(4)日舉行「天大六期」動土典禮，鎖定科技新貴，將推出地上26層、地下6層大樓，規劃2~3房，總計306戶，預計2029年完工，市場預估未來開價4字頭起跳。鑫龍騰開發總經理黃勁嘉指出，「天大六期」基地位於楠梓區玉田街及楠裕街，臨近國道一號，原本是「加洲汽車旅館」，鑫龍騰在2022年以5.2億購入，基地總面積約699.02坪，將打造26層超高大樓。基地周圍生活圈皆已成熟，更可以快速連結台積電廠區，而相關產業及工程師也陸續進駐，大幅轉變左楠房市生態。對於房市狀況，黃勁嘉認為，目前瀰漫觀望氣氛，該案目前尚未決定銷售時間點，不過由於營建、土地成本上升等因素，因此目前也沒有跌價空間。黃勁嘉指出，鑫龍騰開發近年積極推案及購地，今年以總價5.31億元、每坪83萬元，取得鳳山建國路與經武路全美餐廳舊址、以及私人地主的土地，共638.88坪危老建地，目前還在規畫中。天玉集團不斷創新、力求突破，積極重視危險老舊建築的安全問題，配合政府讓市容更加美好，並定期舉辦社區回饋活動、年終歲末補漆，建立與客戶間的品牌信任度。此外，董事長黃學藤秉持企業責任「取之社會，用之社會」回饋社會精神，近日捐贈三民二分局民族派出所巡邏車1台，以實際行動力挺人民保母維護社會治安，讓高雄成為更安全的幸福宜居城市。