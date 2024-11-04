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▲《與夢前行宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》最珍貴的地方就是記錄下宮﨑駿那些閒話家常的生活面。（圖／甲上娛樂提供）

如果《蒼鷺與少年》對許多人解讀有所障礙的話，那麼看到《與夢前行宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》則會讓你通透宮﨑駿創作核心到底是什麼？怎麼宮﨑駿再度食言又重出江湖做動畫？如果沒有意外的話，NHK拍攝宮﨑駿長達七年，交出這部《與夢前行宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》應該也會是最後一部花這麼久的時間，追蹤他創作前後過程的紀錄片。畢竟大師接下來哪天又想到新題材？還能花幾個五年十年做動畫？體力與心力能否負荷？沒有人有答案。更何況宮﨑駿已經宣布七次退休了，這次做完《蒼鷺與少年》倒是沒有再提退休一事，大概他老人家也不好意思再度沒有遵守承諾。跟宮﨑駿合作是相當辛苦的，因為他沒有很明確的劇本結構，分鏡與角色情緒的情感堆疊才是他熱愛的創作方式。如此一來跟宮﨑駿工作的動畫師們都非常辛苦，有時甚至靈感來了，宮﨑駿會推翻掉大家辛苦手繪成本，就連自己畫的素材也果決淘汰。不過本次紀錄片倒是讓觀眾見到宮﨑駿許多俏皮又任性的那面，包括開場跑去找準備睡覺的鈴木敏夫討香菸抽，聽到木村拓哉提到《蒼鷺與少年》居然是歷年作品中唯一沒有「の」的片名時，居然笑說那要改片名嗎？《蒼鷺與少年》之所以會拍出來，也就是因為宮﨑駿受到吉卜力色彩設計師保田道世過世之前對他說應該再做一部作品，外加亦師亦友的高畑勳導演也對宮﨑駿說「電影導演沒有在退休的！」最後就這麼花了七年，交出這部片。老實說，就算沒有這兩位工作夥伴的勉勵，宮﨑駿也耐不住寂寞，他終究會動筆的。只是當一個創作者已經做了這麼多劇本之後，現齡83歲的他，在七年前又基於什麼樣的緣由拍了這作品呢？這也難怪宮﨑駿會把自己大半人生的心情挹注到故事中，《風起》就已經體現部分他的政治觀，來到《蒼鷺與少年》則是更私密的心情日記。包括他怎麼把人生摯友高畑勳變成故事中的大叔父，隱晦地對故事男主角提點如何阻止世界崩毀。而宮﨑駿開場沒多久就調侃蒼鷺設計的原型就是吉卜力大當家鈴木敏夫，拿他外型大肚子以及能言善道的技巧吐槽他。另外也把過世的保田道世性格寫入另一個角色：霧子。《與夢前行宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》最珍貴的地方就是記錄下宮﨑駿那些閒話家常的生活面，包括拍下跟隔壁幼稚園小朋友們的互動。以及提到高畑勳過世時，嘴上雖說去參加告別式絕對不會哭，結果真的在活動上致詞時卻又哭成淚人兒的真性情。以及反覆吐露他其實混淆了虛構創作與真實生活的那道界線，讓我們看到一個藝術家最純粹的那一面。他故事底下那個需要充滿善意的世界，從故事裡給觀眾們的溫柔感動能量，這就是我們最熟悉的宮﨑駿風格。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com