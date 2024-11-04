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香港名導杜琪峯曾拍過包含《黑社會》系列等多部經典電影，一向罕有評論香港政治的他近期接受《BBC中文》訪問，談香港電影產業環境與香港社會，期間他一度感嘆自己和香港都「沒有了靈魂」，直指「靈魂」就是人權和自由，訪問播出後掀起高度討論，由中共把關的黨媒《大公報》、《文匯報》則接連發出評論批評杜琪峯，揶揄其應該拍《黑社會之肥佬黎》。杜琪峯在接受BBC專訪時坦言，近年少拍戲是受環境影響，又指自己和香港都「失去靈魂」，更具體來說是「自由，言論的自由，簡單點說就是人權和自由」，他也稱當前香港整體社會都「有條線」，自己有時會去想當局為什麼要控制某些東西，簡單來說是對人民和國家沒信心，但是「人類不需要這樣的管制」。相關訪問片段在YouTube上架後至今累積70萬次觀看數和數千則留言，但也招致親中媒體的猛烈抨擊。中共黨媒《大公報》率先對杜琪峯發起批評，先是透過社群媒體帳號發表短評，諷刺杜琪峯「活在舊時代」，並調侃他應拍攝一部名為《黑社會之肥佬黎》的電影，同時也諷刺了觸犯紅線、如今仍在獄中的香港壹傳媒創辦人黎智英。該報指杜琪峯的批評是「杜氏歪理」，並稱他的言論無益於香港電影的發展，並以《杜琪峯應尊重香港電影》為題刊登社論，否認香港電影的困境與政治有關，強調香港電影檢查制度的加嚴，僅是「因應2019年社會事件」所需，還批評杜的言論「有欠公允」，認為他忽略了電影業界其他仍努力創作的導演和製片人。另一方面，《文匯報》也刊登了多位香港電影界人士的評論，曾拍過多部三級片、與杜琪峯頗有淵源的王晶則在受訪時表示香港的電影創作自由度並無任何改變，「但人人看法不同，我認為杜以往作品，90%以上今天拍都不會受限制」，至於會被限制的是哪10%的題材時，王晶則回說「太黑幫吧！」香港影業協會理事長洪祖星則表示，香港的電影市場低迷與創作自由無關，強調只有有心破壞香港形象的影片製作者才會認為創作不自由，反而香港特區政府會提供很多資金支持給香港原創電影，「拍正常電影的人沒有覺得有限制，只有想故意拍唱衰香港影片的人才會覺得不自由。目前許多新導演開戲都獲得特區政府電影發展基金資助，這是表明政府有給機會年輕導演有自己的創作空間。」