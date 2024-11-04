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▲火星人布魯諾（左）和Rosé（右）首度合作就掀起話題。（圖／IG roses_are_rosie）

▲〈APT.〉在各大平台霸榜。（圖／IG roses_are_rosie）

南韓女子天團BLACKPINK成員Rosé近期成功單飛，與美國唱片公司簽約，更與同門的火星人布魯諾（Bruno Mars）合作推出單曲〈APT.〉，而該歌曲的MV在10月18日於YouTube上首播後僅過了兩週，就迅速突破2.5億次點閱，非常有機會打破江南大叔PSY的紀錄。據悉，Rosé即將在12月6日推出個人專輯〈rosie〉，不過日前釋出的其中一首歌曲〈APT.〉就已經讓人驚豔不已，不僅在各大平台上霸榜，更成為K-Pop史上首支連續10天奪冠的歌曲，同時根據韓媒報導，該首歌在韓國大街小巷瘋傳，幾乎大人小孩都會唱，洗腦旋律更快超越〈江南Style〉。不只如此，IG上也掀起模仿潮，網路上掀起拍攝模仿該MV或是翻唱的熱潮，目前〈APT.〉在英國Official Chart排行榜中已衝上No.2，創下韓國女歌手最佳成績；在Spotify更是被點播2.1億次，人氣直逼江南大叔，雖然目前12年前〈GANGNAM STYLE〉在YouTube上的成績還在遙遠的53億次點閱，但依照Rosé加上布魯諾的超高人氣，突破紀錄恐怕是勝券在握。