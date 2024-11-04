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立法院教育及文化委員會今(4)日前往高雄市考察多所國民教育基礎設施的現況。此次考察涵蓋高雄市凱旋國小、民權國小、北嶺國小及阿蓮國中四所學校，重點關注學校禮堂冷氣、老舊廁所整建、教室樓板結構等問題，實地了解高雄市校園設施現況與改善需求。立法院教育及文化委員會委員柯志恩、教育部政務次長張廖萬堅、高市府教育局主秘歐素雯以及高雄市議員許采蓁等人，考察學校基礎設施的使用現況。高市府教育局指出，凱旋國小的四樓禮堂暨體育館中央空調系統已使用25年，由於設備老舊且零件難以更換，維修不易，導致場地悶熱影響日常活動。師生盼望能更換新冷氣設備，以提供舒適的學習環境。此外，民權國小及阿蓮國中的部分廁所使用超過20年，管線阻塞及積水問題影響如廁衛生及安全，亟需中央補助經費，以提升校園基本的衛生條件。北嶺國小東棟教室大樓也因樓板裂縫、鋼筋鏽蝕而有結構問題，已使用37年，急需約1308萬元的修繕經費，以保障學生安全。阿蓮國中校長盧彥勳表示，學校自108年起按照教育部老舊廁所整修計畫，已成功更新10間使用超過20年的廁所，改善了潮濕、昏暗、通風不佳等問題，為學生提供更友善的如廁環境。高市府教育局主秘歐素雯表示，教育局將全力協助各校爭取中央補助，持續改善校園設施，提供安全、永續的學習環境。期盼中央及各界的支持，共同攜手提升高雄市校園品質，打造具備優質學習條件的校園空間。