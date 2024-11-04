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44歲陸軍特戰部隊退役的吳忠達，日前自願赴烏克蘭擔任志願兵，未料卻傳出陣亡噩耗，成為第二位殉職的台籍志願兵，身後留下3名未成年子女。國內民眾獲悉消息後，紛紛表達願捐款救助妻小的意願。不過，高雄市社會局表示，吳忠達並非低收入戶等身份，且未接到家屬請託，因此暫時不會開設專戶。曾服役於陸軍特戰指揮部擔任特戰兵的吳忠達，服役多年退役後，在民國112年加入國際軍團半年，隨後前往烏克蘭正規軍擔任傭兵，10月31日執行夜間任務時，不幸被砲彈炸死身亡，吳遺體目前仍在戰場上，烏軍將待情勢緩和後，再撤離吳忠達的遺體。高雄市政府已派員關懷家屬，據吳母說法，吳忠達不忍烏克蘭孩童面對無情戰火奉獻己力，還曾說過若戰死「不用帶他回來」，情操令人感佩。過去常與吳忠達保持聯繫的黃春生牧師，在臉書提及來自台灣的第二名志願兵吳忠達戰死烏俄戰爭前線的消息後，引來許多網友留言表達哀悼，並有網友詢問是否有管道可以捐款幫助吳的妻小，黃牧師則回覆「等高雄市政府協助設立信託專戶中」。對此，高雄市社會局則表示，由於吳忠達未具低收或中低收入戶等福利身份，且目前也未接獲家屬請託設立信託專戶等相關訊息，因此暫時不會開設專戶。