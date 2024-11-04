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近期有咖哩粉檢出蘇丹紅色素，台北市教育局與新北市教育局雙雙宣布，即日起至114年1月20日，學校午餐禁用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等調味品，後續將視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用。教育局也重申，已加重午餐契約罰則政策，若累計違約記點達到一定程度，將終止合約，以警惕廠商加強自主供餐管理。雲林縣衛生局於10月30日接獲通報，指稱「濟生股份有限公司斗六廠」所產咖哩粉，被驗出含有致癌疑慮的蘇丹紅，立即派員到工廠調查，相關人員表示，原料全由台北總公司提供，斗六廠只負責生產加工。台北市教育局4日則指出，經查詢教育部校園食材登錄平台，發現極少數學校疑似曾使用含有蘇丹色素1號的違規咖哩粉，現已要求廠商立即下架，並調整菜單。為守護校園食品安全，即日起至2025年1月20日學期結束，校內營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊調味品，後續視衛生單位稽查情形再評估是否恢復使用，期間廠商若違規，將依情節輕重記點，最重則終止合約。教育局也提醒校方，須隨時注意食藥署官網首頁設置的「檢出蘇丹色素不合格專區」，避免採購、使用已揭露的違規業者之產品，落實自主管理及履約管理，如合作廠商違反規定，即依契約扣款、罰款或終止合約。新北市教育局也表示，因應衛生單位查獲經檢出含有違法原料蘇丹紅色素之咖哩粉，教育局全面清查本市學校並未使用到該批品項，並同步於113年10月函文全市各級學校立即停用該業者相關品項，嚴格把關防止問題食材流入校園。為保障新北學童食用營養午餐權益，新北市啟動食安應變機制，宣布即日起至明年1月20日學校午餐「暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料」，以確保新北市學校午餐安全無虞，後續視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用。另教育局與學校將本案列為稽核重點項目，並請學校必要時，要求廠商提供自主檢驗報告，全面確保新北學校午餐安全。