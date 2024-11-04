我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯詠瑜首先質疑殯儀館改建案，將來促參後，若產生問題，將如何管理及退場機制為何？建議要有接管機制。(圖／市議員湯詠瑜提供)

▲湯詠瑜建議從1999的問題，找出系統性的結構問題，以資訊治理市政。(圖／市議員湯詠瑜提供)

高雄市議員湯詠瑜今(4)日質詢，針對第一殯儀館改建經費從107年估計14億。到現今估44億預算，等於暴增30億。至於，人民陳情1999案件，與109年相比增加32,099件，日平均增加88件，要求市府要從被動接收問題，到主動去發現、處理系統性問題。尤其在處理選民案件經驗中常有鬼打牆、複製貼上的回答。湯詠瑜首先質疑殯儀館改建案，認為公私協力的做法很多，且也有基金可動用，何以決定用BOT進行改建經營，是否有作先期研究，其中的公共利益考量為何？而600巷民營業者的規劃，除了善意輔導外，誘因又是為何？她也參考107年殯儀館改建擴充報告說，當初預估14億經費，現又估44億改建，等於暴增30億。將來促參後，若產生問題，將如何管理及退場機制為何？建議要有接管機制。殯葬處長黃中中表示，希望採用BOT讓600巷的業者一起合作，改建後是新場地，現私設業者位置不是殯葬用地，大概完成後一年內採取強制法律行動。若業者不願意，會罰款或勒令停業等方式。2060年死亡數提升，現有304冰櫃，將來改建會擴充到600櫃。法制局長王世芳說，依照促參法，且違反契約就會終止。另外，湯詠瑜建議從1999的問題，找出系統性的結構問題，以資訊治理市政。尤其在處理選民案件經驗中常有鬼打牆、複製貼上的回答。她以112年與109年數據相比，發現1999案件增加19%，全年增加32,099件，日平均增加88件，全體前五名以工務類為主，市區除路燈、道路問題外，竟還有捕蜂捕蛇問題。研考會主委陳博洲除數據整理外，也用噪音、路燈等關鍵字分析，雖有從數據作推估但沒有核實；例如，公寓大廈某些新興地區有固定時間循環問題。陳博州並補充，未來會針對分析出來的問題，如何讓對應的局處研擬行動方案，擬定具體步驟。