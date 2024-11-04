中華職棒在今（4）日晚間舉辦年度獎項頒獎典禮，典禮的重頭戲「年度最有價值球員」，由唯一入選的本土選手、統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬獲獎，他在頒獎台上也忍不住落淚。古林睿煬特別感謝獅隊總教練「餅總」林岳平，稱他是自己「第二個爸爸」，沒有他就得不到這個獎，並且坦言旅外前心中仍有小遺憾，就是沒能幫助統一在今年拿下總冠軍。
有預期獲獎會落淚 哽咽感謝餅總
在宣布獲選今年的「年度最有價值球員」後，古林睿煬上台接受頒獎，提到教練林岳平，明顯情緒出現起伏。他表示：「2018年，我的阿公和爸爸在同一年離開我，餅總當時是投手教練，謝謝他一直以來努力教導我人生方向，他不僅是我的總教練，更是我的第二個爸爸。」
走下頒獎台後，古林睿煬受訪談到這座獎項，表示：「心情很激動，感謝照顧支持我的人，這個獎項想要謝謝大家。」談到是否有想過自己會哭，古林睿煬說：「其實有想過，因為擔心如果真的上台，可能會不知道要說什麼，所以有先打稿，但中間想到家人，就有預期情緒會比較有起伏。」
最後，古林睿煬坦言今年其實有一遺憾，說道：「因為知道可能會是最後一年在這邊，沒有幫統一拿到總冠軍，很遺憾，希望不是只有我一個人在這裡笑，而是帶著全隊一起來。」
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在宣布獲選今年的「年度最有價值球員」後，古林睿煬上台接受頒獎，提到教練林岳平，明顯情緒出現起伏。他表示：「2018年，我的阿公和爸爸在同一年離開我，餅總當時是投手教練，謝謝他一直以來努力教導我人生方向，他不僅是我的總教練，更是我的第二個爸爸。」
走下頒獎台後，古林睿煬受訪談到這座獎項，表示：「心情很激動，感謝照顧支持我的人，這個獎項想要謝謝大家。」談到是否有想過自己會哭，古林睿煬說：「其實有想過，因為擔心如果真的上台，可能會不知道要說什麼，所以有先打稿，但中間想到家人，就有預期情緒會比較有起伏。」
最後，古林睿煬坦言今年其實有一遺憾，說道：「因為知道可能會是最後一年在這邊，沒有幫統一拿到總冠軍，很遺憾，希望不是只有我一個人在這裡笑，而是帶著全隊一起來。」