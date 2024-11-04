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▲2024年中職年度最有價值球員由統一獅投手古林睿煬獲獎，聯盟特地邀請古林的阿嬤來頒獎，他在頒獎台上哭到泣不成聲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.04）

中華職棒在今（4）日晚間舉辦年度獎項頒獎典禮，典禮的重頭戲「年度最有價值球員」，由唯一入選的本土選手、統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬獲獎，他在頒獎台上也忍不住落淚。在宣布獲選今年的「年度最有價值球員」後，古林睿煬上台接受頒獎，提到教練林岳平，明顯情緒出現起伏。他表示：「走下頒獎台後，古林睿煬受訪談到這座獎項，表示：「心情很激動，感謝照顧支持我的人，這個獎項想要謝謝大家。」談到是否有想過自己會哭，古林睿煬說：「最後，古林睿煬坦言今年其實有一遺憾，說道：「