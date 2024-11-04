我是廣告 請繼續往下閱讀

▲神曲〈APT.〉席捲全球，韓國人酒桌愛玩的遊戲，也紛紛被網友效仿。（圖／IG roses_are_rosie）

▲韓籍啦啦隊女神安芝儇（左）、李雅英（中）、李多慧（右）也跟上APT潮流。（圖／IG wlgus2qh、yyyoungggggg、le_dahye）

南韓女子天團BLACKPINK成員Rosé上個月和火星人布魯諾（Bruno Mars）合作推出單曲〈APT.〉，該歌曲從10月中旬首播至今，已經突破2.5億次點閱，而兩人在歌中不斷洗腦重複的「APT」，實際上韓文翻譯是「아파트」，唸法和「阿帕次」很像，是韓國人常在酒局上玩的一款遊戲「公寓遊戲」，不僅簡單，還十分能炒熱氣氛，更能透過肢體接觸產生互動，堪稱是「曖昧卡關神器」。APT酒桌遊戲的玩法非常容易，只要兩到三人以上就能夠玩，還能透過肢體接觸提升與心儀對象的曖昧程度！首先，遊戲參與者先圍起來坐成一圈，在開始以前，參與者要先一同喊出「아파트、아파트、아파트」，並隨機將各自的雙手交疊在一起，隨後讓其中一名玩家隨機喊出1個數字，接著，手放置在最底層的玩家就要將手抽出，並放置在最頂端，並開始報數，以此類推，因此只要報數到當初首位玩家喊出的數字雷同，報數的玩家就必須喝掉一杯酒。舉例來說，一旦其中一名玩家先喊出8這個數字，手放在最底下的人就要先將手抽出，並喊出1，而下一位手在底層的玩家也要把手抽離，放回最頂端，並喊出2，依此類推，由於每個人手交疊的順序不一，誰會喝到酒都沒有規律，因此也成為韓國人在飲酒時愛玩的遊戲之一。事實上，Rosé該首神曲〈APT.〉之所以能爆紅，除了火星人布魯諾的巨星加持以外，歌詞中洗腦的「아파트」也讓聽過的網友直呼回不去，加上歌曲融入了韓國文化，就連韓籍啦啦隊女神們都淪陷，李多慧、安芝儇、李雅英也擋不住熱潮，在社群上曬出舞蹈影片。