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美國總統大選即將來臨，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的勝負難分，美股週一（4）投資人氣氛緊張、觀望意味濃厚，在冬令時間第一天主要指數開低，道瓊工業指數一度下跌近180點，那斯達克指數也下跌超過110點，另外市場也觀望聯準會未來的利率政策。至截稿前，美股主要指數當中道瓊工業指數早盤跌0.2%，那斯達克指數跌0.1%，標普500指數和費城半導體指數則游移平盤上下。本週金融市場的波動受美國大選影響，同時也包含美國、英國和澳洲等國的央行決策，市場觀望氣氛濃厚，投資人對選舉結果與經濟政策的影響持謹慎態度，可能等到大選結果出爐後才會採取行動。焦點個股方面，輝達預計將取代英特爾成為道瓊工業指數的成分股之一後，英特爾挫低4%、輝達漲1%，而將於週二（5）公布財報的美超微，自今年3月納入標普500指數以來市值已蒸發了550億美元（約新台幣1.76兆元），今日早盤仍難止跌勢跌超3%。最新民調顯示，賀錦麗支持率在部分關鍵搖擺州又出現回升，使部分投資人撤回對川普連任的押注，分析師認為若川普勝選可能會推動美國採取保護主義政策，加劇通膨並推高利率，若賀錦麗入主白宮但未能完全掌控國會則可能會使推動重大立法困難。