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▲家寧在片中表示自己只是想口語化的表達，沒想到實際上卻十分不自然。（圖／秘月期POPOO YouTube）

情侶YouTuber「眾量級CROWD」中的家寧，在和Andy分手後重新創立新頻道「秘月期POPOO」，還更新了一支1分鐘的短片，不過影片中家寧語無倫次和不自然的手勢，被網友質疑家寧疑似是去上了類似邪教的心靈課程，對此家寧一直都未正面回應網友，反倒是在今（4）日稍早上傳新影片，不過卻出現驚人反差，和前一支影片中的她相比，新片中的家寧有了幕後小幫手的協助，整個人十分自然。家寧這次新片的主題是開箱自己的工作室，並由幕後小幫手提問的方式重新介紹自己，提問內容大多是「我想要了解妳的職業」、「什麼時候開始自己拍片」等等，而家寧也曝光了想創立新頻道的原因：「我想要用娛樂的方式體驗職人的生活。」更解構了頻道名稱「秘月期POPOO」的由來：「秘月期的話呢？就是因為『秘』，我想要打造我們的祕境感，在你（觀眾）觀看的時候就只有我跟你之間的祕境，而這個時間跟空間，創造我們專屬的秘月期。」至於「POPOO」的意涵，家寧也坦言是拉丁文potentai的意思，代表力量跟潛能。後續小幫手詢問為何在首支影片中語無倫次，「所以妳的那個預告片上面的內容是？」家寧則是大笑表示：「我那時候是想要呈現比較口語化，但是好像太把口語化變得太不自然。」也讓小幫手忍不住吐槽：「這個真的很怪。」後續家寧也表示自己只是表達不清楚，加上自己很不會背台詞，才會有奇怪的效果，但其實是想告訴大家自己的職業樣貌，不過對於邪教、心靈課程等標籤則沒有多提。對此網友也直呼這一集的家寧和預告片中奇怪的模樣有驚人的反差：「這集真的自然很多，我真的覺得家寧不太會一個人面對鏡頭，所以才導致第一部影片不太自然」、「看得出來一個人面對鏡頭有點緊張，影片節奏與剪輯的方面還有進步的空間」、「暈了暈了跟上一集好反差」、「多了小助手互動，氣氛變正常、自然許多。」