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今（4）日晚間22時許，新北市新莊分局警方於中正路輔仁大學前發現一輛偽造車牌的轎車，經查為已環保回收繳銷的車輛。警方欲上前攔查時，駕駛不但拒檢，竟還企圖倒車撞擊巡邏機車，再往前行駛衝撞2名警員，所幸並未釀成人員受傷。為顧及用路人安全，其中1名員警朝副駕駛座車輪擊發1槍，另一名員警則朝駕駛座車輪連續擊發12槍，以阻止陳嫌的逃逸行為，隨後破窗將犯嫌壓制逮捕。經查，駕駛身份為44歲陳男，有毒品前科，並於車上查獲二級毒品安非他命及喪屍煙彈，目前已將陳嫌帶回警局偵訊，訊後將依妨害公務、偽造文書、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，另扣案手機1支追查毒品來源。