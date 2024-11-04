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根據ESPN記者Shams Charania報導，聖安東尼奧馬刺隊主帥「波總」Gregg Popovich出現健康問題，助理教練Mitch Johnson預計將無限期擔任馬刺隊臨時總教練。Charania在報導中指出，Popovich健康出現情況是在球隊上周以113：103擊敗明尼蘇達灰狼隊賽前出現的。這位75歲的老帥因未公開的病情，而沒有出現在馬刺的板凳席。75歲的Popovich是馬刺隊的傳奇教頭，也是當今NBA最年長的總教練，他在NBA擔任球隊總教練至今已是第29個賽季了。生涯擁有5枚冠軍戒指，是聯盟史上最有成就的教練之一。Popovich執教生涯取得1391場比賽勝利，排名NBA歷史第一。據報導，在馬刺隊周六戰勝明尼蘇達灰狼隊的比賽前，Popovich在賽前大約兩小時感覺到身體不識，他暫時將不會隨隊參加比賽，預計將無限期缺席。球隊接受ESPN訪問表示，Popovich患上某種沒有公開的疾病。Popovich從1996年開始擔任馬刺隊總教練，馬刺在2024-25賽季的戰績為3勝3敗。