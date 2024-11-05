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紐約洋基強打Juan Soto季後成為自由球員，引起多支球隊爭奪，多倫多藍鳥也是其中之一，不過去年競爭大谷翔平失敗的感受，仍讓許多人沒能緩過來。美國媒體《FanSided》記者Christopher Kline近期撰文表示，他不相信Soto最終會來到北國，認為對方可能會留在紐約的球隊，「最差的情況可能是去道奇隊」，就是不會來藍鳥。去年自由球員市場，藍鳥也是追求大谷翔平的球隊之一，甚至一度有消息稱「大谷即將前往多倫多簽約」，有人還在社群媒體上分享大谷從住所附近的機場飛往多倫多的飛行路線，但最終消息被證實是假的。儘管如此道奇主帥Dave Roberts也保證：「大谷當時真的有考慮過加盟藍鳥，他絕沒有戲弄球迷的意思。」Christopher Kline回顧了上個休賽期藍鳥隊對大谷的追求：「大谷最終選擇了西海岸，藍鳥曾有可能簽下他，當那架飛機飛往北境時，所有人的心都在那之上，希望他能與藍鳥隊簽約。」或許正因為有這樣的慘痛經歷，Kline並不相信Soto這種大牌球星會來藍鳥，「Soto將穿著紐約洋基隊的隊服。藍鳥隊這兩次都無法獲得超級球星。多倫多只能接受一群已經過巔峰期的老將，賽季很快就就陷入掙扎。」「結局就在眼前。即使藍鳥隊拿出了很多錢並做好充足準備，Soto最終也可能會與洋基隊重新簽約、或是前往大都會隊，或者——最壞的情況是加盟道奇隊。」Kline接著悲觀地說：「我們只會看著Soto穿上洋基隊或道奇隊的球衣。」