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▲巨石強森出席《紅色一號》柏林首映會，和守在星光大道旁的觀眾一起自拍。（圖／華納兄弟提供）

▲儘管留了鬍子、看來更加成熟，克里斯伊凡的帥氣丰采依然不減。（圖／華納兄弟提供）

▲劉玉玲出席《紅色一號》柏林首映會上的造型別緻，胸前的大花裝飾尤其搶眼。（圖／華納兄弟提供）

▲《紅色一號》眾星一起在星光大道紅地毯上集結合影。（圖／華納兄弟提供）

即將於本週四（7日）起全台盛大上映的最新好萊塢大片《紅色一號》，由前「美國隊長」克里斯伊凡與動作猛男巨石強森首度攜手合作，兩人分飾全球頂尖賞金獵人與北極特區的保安主管，要一起拯救遭綁架的聖誕老人，展開一段充滿奇幻生物的刺激冒險。有別於以往的聖誕電影多半強調溫馨與家庭氣氛，《紅色一號》場面規模不輸其他動作大片，巨石強森直呼在拍攝時常被克里斯弄到笑場，另一位要角劉玉玲則大曝接演之前根本不知道自己會有整段的動作演出，聽到時臉都發白了。聖誕節在歐美文化中的重要性等同於華人地區的農曆春節，正如每年華人影壇都會有「賀歲片」，歐美地區則是熱中拍「聖誕片」，可是《紅色一號》卻是不太常見、把尋找聖誕老人拍成動作冒險影片的聖誕電影。導演傑克卡斯丹帶著巨石強森、克里斯伊凡、劉玉玲與扮演聖誕老人的奧斯卡得主J. K.西蒙斯出席在柏林的線上國際記者會，大家都強調他們絕對是「每個人都超愛聖誕節」，拍這部片一定會彰顯真正的聖誕精神。尤其是克里斯伊凡的角色，被媒體記者好奇是否編導有意藉此暗喻「每個人都值得有第2次機會」，巨石強森則認為自己最愛這部戲的一點，在於讓大家知道我們應該盡量去發掘人們身上的好，像是片中的聖誕老人一樣。《紅色一號》作為一部新品種的聖誕電影，編導和演員如何在大型動作片與傳統聖誕影片中求取平衡？克里斯伊凡認為這點確實不容易，好在自己有很多夥伴大家一起來研究，而且片中關於聖誕節和奇幻生物的描述，不是只有採取美國盛行的傳說，是很國際化的，容納進不同地區的鄉野傳奇，因此更豐富、多元。裡面的奇幻世界，也不完全都用電腦動畫來打造，模型、搭景的運用不少，頗像早年好萊塢拍攝科幻或奇幻片的方式，讓克里斯很開心，坦言：「我很喜歡《魔王迷宮》、《大魔域》之類的影片，他們將奇幻的動物用模型或布偶真實呈現，當年還沒辦法怎麼用電腦動畫，就算那些東西都不是現實世界裡看得到的，至少拍攝時不用全部靠想像來做戲，有實體可以幫助我們演得更投入。」可是在現場，克里斯往往讓巨石強森沒辦法太投入，「時人」的記者好奇巨石強森在片中的角色較嚴肅，在拍攝幽默橋段時如何能保持正經的臉色，他先說道：「因為我很專業。」卻接著馬上招認：「不，我笑場好多次，我NG到惡名昭彰，因為我都會笑出來，實情就是這樣。」他承認：「克里斯是個好玩的人，當然他也很有才華，在開拍前我覺得我們之間也許會有不錯的默契，他也這麼認為，結果真的是如此。」而劉玉玲的動作場面讓懷念她在《霹靂嬌娃》中身手的記者很驚喜，她直呼是被唬弄了：「我先問過需不需要做些訓練還是怎樣的，他們告訴我，應該不用，也許只是揮個一拳或什麼，只是要表現出很霸氣的樣子就夠了。我想，那沒什麼問題。結果到了定裝的時候，現場助理告訴我，妳看一下，這個是妳會要做的，就放給我看一整段的動作片段，我臉整個發白了。還好開始進入狀況後，就好像身體記憶都回來了，我好久沒拍打鬥場面了，知道自己還能做到，真的是很謝謝。」在歐美，聖誕假期是闔家團聚的時刻，眾星們是否有自己家專屬的聖誕傳統？巨石強森坦言不管如何，能夠跟家人一起共度是最重要的。劉玉玲則覺得不一定要限定在聖誕節，只要有心，任何人都可以在任何時刻為自己家樹立新的家族傳統，只要一家人團結在一起。克里斯伊凡則透露會和家人在聖誕夜看是要在哪個人的房裡架好電視、租好片子，邊看邊同樂，那個晚上大家就睡在同一個房間，一旁大夥兒都覺得這種過聖誕夜的方式真的蠻不錯。