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▲▼邵雨薇（上圖右）參觀攝影課老師、藝術家林文龍（上圖左）的成果展，並與愛人吳慷仁「合體」。（圖／邵雨薇臉書）

▲41歲吳慷仁曾經和演員鍾瑶交往，與曾愷玹、周幼婷、魏蔓、夏于喬及名模黃景俐傳緋聞，最終情定舊愛邵雨薇。。（圖／NOWnews資料照）

▲已屆適婚年齡、35歲邵雨不急著結婚生子。（圖／邵雨薇臉書）

吳慷仁、邵雨薇7年前先後合作《我的禮物》、《極品絕配》等劇相識並墜入愛河，不過交往1年後分手，2020年再復合至今，吳慷仁近來歷經簽約大陸經紀公司、祝賀對岸國慶、缺席金鐘獎又確定不出席金馬獎等風波，女友邵雨薇始終默默力挺。邵雨薇3日分享和吳慷仁「同框」的照片，讓粉絲大感驚喜，「看到雞皮疙瘩！」日前，邵雨薇到大稻埕欣賞「凝視你的樣子-寫真咖啡館5年展」最後一天的攝影展覽，除了和參展人、攝影課老師林文龍敘舊，也與自己的作品合照，只見一幅大圖輸出的照片展品，主角為男友吳慷仁，他穿著素面短上衣，表情淡然看向他處，深邃五官輪廓、充滿故事的眼色相當鮮活，散發獨特意境。邵雨薇拿起手機、對著作品比出剪刀手自拍，裱框的壓克力上映照出她的身影，小倆口另類合照，邵雨薇在附文表示，老師稱自己的視角比較冷調，而她形容用哈蘇相機拍下的另一半，「啊...我自己也感受到，我的視角好像特別熱情浪漫呢！還有破水平大概是正規攝影師最受不了的事，竟然是我的最愛。」貼文發布後，大批粉絲一看到邵雨薇與吳慷仁「合影」，欣喜留言：「居然有彩蛋」、「另類的合照」、「有被甜到」、「重點就是倒數第二張啊」、「有慷仁」、「的確，很帥」、「還有情人視角那張照片，雖然身體在表演但眼中透露點柔情」、「倒數第二張 看到雞皮疙瘩，太好看了！」吸引2.3萬人按讚。吳慷仁和邵雨薇2016年8月合作電視電影《我的禮物》，隔年再一起演出偶像劇《極品絕配》，之後與各自伴侶分手，接著傳出交往，不過1年後又分開，2020年2人再度被拍到私下約會，隨即承認復合，熱戀4年期間偶爾公開秀恩愛，男大女小、相差6歲的兩人，對於結婚生子採順其自然的態度。