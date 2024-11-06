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法網恢恢仍有遺漏！男子吳冀安於26年前深夜夥同友人在台中市持鋁棒攔截毆打路人，並持玩具槍暴力洗劫現金及信用卡等財物，雖然被台中市第一警分局迅速逮捕，並依懲治盜匪條例法辦，然而吳男於檢察官起訴後隨即潛逃。日前吳男通緝身份遭警查獲押解歸案，法官計算吳男逃亡時間已超過舊法規定20年追訴時效，判決免訴。87年11月5日凌晨4時許，吳冀安與同夥劉振聲在臺中市西區中港路與忠明路口，鎖定一位施姓路人犯案，先持鋁棒毆打被害人，致被害臉部多處裂傷、頭部、臂部瘀傷，再喝令被害人跪著，把皮包拿出來放在地上，將皮包內之新臺幣1萬1,000元、日幣10萬元、健保卡1張、臺中企銀信用卡2張拿出放在地上。再喝令被害人至前面10公尺處趴著，吳冀安另持玩具手槍令其從1數至100始得離開，二人即取走地上財物。第一分局獲報，線上警網迅速攔截逮人，依涉犯懲治盜匪條例、傷害罪移送偵辦。該案件當年經檢察官提起公訴並展開審理。然而，由於吳冀安隨即逃匿，法院於民國88年發布通緝，導致審判程序中斷。吳冀安隱匿之後冒充「賴厚光」之名展開逃亡。日前吳男通緝身份終於被警方查獲逮捕歸案。台中地方法院10月29日判決，法官根據「從舊、從輕」之原則，追訴權時效規定，案件從犯罪成立起20年內若未完成審理，追訴權即消滅。刑法曾於民國94年修訂，將部分罪刑追訴權時效延長至30年，但本案經評估依舊適用94年修正前之法規，期間超過法律所規定的上限，全案依法宣判免訴。