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投資人正準備迎接5日登場的美國總統大選，並持續關注本周美國聯準會（Fed）政策會議與美股財報，週一（4日）美股主要指數收低，道瓊工業指數跌257.59點。川普（Donald Trump）與賀錦麗（Kamala Harris）在競選最後一天爭相拉票，在投票日到來之前，由於民調顯示，兩人選情緊繃，股票交易員決定保持觀望。選舉結果可能需要數天甚至數月時間才能確定，這意味著波動性可能會上升。美國國債全線收益率上升，美元跌幅超過一個月以來最大。另一阻礙交易員進行風險較高押注的因素是圍繞在投票的額外催化劑眾多。選舉日之後，聯準會將於週四（7日）迅速做出決議，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將詳細說明央行的利率路徑。而很大一部分的美國公司將公布其收益。摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下E*Trade交易與投資部門主管拉金（Chris Larkin）表示，「通常情況下，聯準會的利率公告將主導一週的討論，但本週並非尋常的一週。一直在等待選舉結果的交易員和投資者必須做好準備，迎接結果延遲的可能性，以及這種不確定性對市場造成的潛在影響。」人工智慧（AI）的晶片巨頭輝達上漲2.13%。輝達將取代競爭對手英特爾，加入擁有128年歷史的道瓊工業平均指數。這項變更將於本周末生效，輝達股價一路走高，而英特爾在人工智慧競賽中陷入困境。輝達今年至今已上漲182.44%，而英特爾市值2024年已流失一半以上。波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）第三季度的現金儲備達到3252億美元（約台幣10.41兆元），創下該企業集團的紀錄。因為巴菲特避免進行重大收購，同時消減部分重要的股票部位。波克夏海瑟威在週六的聲明中表示，該公司再次減持了蘋果公司的股份。道瓊工業指數下挫257.59點或0.61%，收41794.60點。標普500指數小跌16.11點或0.28%，收5712.69點。那斯達克指數下跌59.94點或0.33%，收18179.98點。費城半導體指數挫跌27.43點或0.55%，收4973.99點。