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2024年WTT法蘭克福冠軍賽，本屆要挑戰衛冕的「沉默刺客」林昀儒，首輪就面對強敵、法國「眼鏡哥」Alexis Lebrun，兩人激戰到決勝局，林昀儒化解了對手一個賽點後，以12：10逆轉勝，總局數3：2闖進到16強。林昀儒在奧運後的成績有些滑落，最近都在世界第10左右徘徊，上一周的世界排名又被Patrick Franziska和Truls Moregardh給超越，目前跌到世界第12。過去和A.Lebrun交手，林昀儒取得3戰2勝的成績，今天交手，他在前兩局分前以11：5、11：5拿下聽牌，不過第3局，A.Lebrun角度越打越大，每一球都拚，林昀儒很可惜地以9：11、9：11丟掉，戰局變成2：2。決勝局戰況膠著，林昀儒幾次進攻失誤，加上對方有一次幸運地擦網球，被A.Lebrun以10：9拿下賽點，不過他反攻進攻掛網，浪費機會。林昀儒絕境走一回，用反手擰和發球拿下2分，12：10取得勝利。林昀儒去年在2023年WTT法蘭克福冠軍賽，激戰4局後以7:11、11:7、13:11、12:10、12:10擊敗馬龍，收下生涯在此級別的首冠。這一站連勝張本智和、王楚欽和馬龍等中國、日本三大高手。去年林昀儒狀態很好，在整個2023年只有林昀儒一人能3度擊敗2位不同的中國桌球世界冠軍（王楚欽和馬龍）。就看他這一戰能否完成連霸，將好狀態帶到明年了。