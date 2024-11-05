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公鹿頭號球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo因內收肌拉傷，今天確定缺席與騎士的比賽，在慘吞5連敗後又少了這位兩屆MVP無疑是對還蹲在東區爐主位置上的公鹿一大重創，還有網友打趣說，「不打了，準備要離開了」。據《ESPN》報導，公鹿教頭Doc Rivers賽前表示，在決定讓字母哥休息一晚之前，他已經經歷了早上的投籃練習，而在醫務人員給出意見前，Rivers已經選擇要讓字母哥休兵。Rivers坦言他不確定字母哥是何時受傷的，但他知道字母哥討厭錯過任何比賽，「我心中早已下決定了，當他們告訴我他週六就感到很酸痛時，他今晚就不該上場。我很高興他們說他無法出賽，並不是因為你希望他不上場，而是為了他的健康，我認為這是正確的選擇。」字母哥缺席今日比賽後將有4天的休息時間，公鹿下一場預計週五回到主場迎戰爵士。字母哥開季至今6場比賽繳出場均31分、12.3籃板、6.3助攻的好表現，無奈公鹿仍苦吞1勝5敗，排在東區墊底，讓位交易傳言四起，更有網友打趣說道，字母哥傷缺是為了準備交易而保護自己的手段。