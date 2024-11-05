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▲鄭明典表示，銀杏颱風「近中心雲系旋轉特徵明顯，強度還在緩慢增強中」。（圖／鄭明典臉書）

▲東北季風在週四前會替北部、東半部帶來降雨，週末銀杏颱風影響，北東要小心更大的雨勢。（圖／中央氣象署）

▲銀杏颱風持續往西北移動，預估進入南海，週五、週六（11/8、11/9）最靠近台灣。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）昨（4）日在菲律賓東方海面生成後，目前路徑持續往西北移動，中央氣象署預報員林定宜指出，，後續通過呂宋島北部進入南海，對台灣的影響落在週五至週末，基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區有較大雨勢。前中央氣象局局長鄭明典今早發文表示，。銀杏颱風前進方向會遭遇冷高壓，這個冷高壓移動速度不慢，所以兩者的互動還有一些變數，由於銀杏颱風所處的環境垂直風切較弱，海溫也適合發展，因此林定宜說明，銀杏今天有機會轉為中颱，不過後續強度要再提升的機率不高，氣象署預測銀杏颱風的七級暴風半徑，最大落在180公里，銀杏颱風預估在週五、週六（11/8、11/9）最靠近台灣，中南部地區影響較小，但由於東北季風增強，搭配颱風本身逆時針旋轉，外圍雲系的水氣會被往上帶，