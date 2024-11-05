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MLB美國職棒大聯盟官方台灣時間今（5）日凌晨公布銀棒獎決選名單，而洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平順利以指定打擊（DH）身分入選，他的對手則是亞特蘭大勇士隊的當家重砲Marcell Ozuna，究竟誰能夠順利奪下國聯銀棒獎，也是外界關注焦點。美國職棒大聯盟銀棒獎（The Louisville Silver Slugger Award，簡稱Silver Slugger）在MLB是一個每個年度皆會頒發的獎項，。而2022年官方新增工具人銀棒獎，去年則增添了球隊銀棒獎。，至於入選條件則包含一些進攻方面數據的組合，包括打擊率、上壘率、長打率，以及一些對這個球員在進攻方面的一般能力等等。而日籍球星大谷翔平，今年離開天使後轉隊至道奇就繳出驚人表現，，此外打擊率0.310、上壘率0.390、長打率0.646、整體進攻指數OPS1.036等進攻數據，都高居國聯第一。大谷翔平過去曾在2021年和2023年勇奪美聯指定打擊銀棒獎，今年將與勇士當家重砲Marcell Ozuna角逐，，成為日籍球員在大聯盟史上奪下最多次銀棒獎的選手。