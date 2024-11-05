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投資人準備迎接重要的一周，包括美國人即將選出新總統，以及聯準會將宣布利率政策，拖累美股四大指數昨（4）日全數收黑，也因此拖累台北股市今（5）日開盤下跌95.28點、來到22870.11點。大盤開盤走低，中小型股也同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.07點、來到263.87點。今日開盤逆勢量大強勢個股：同亨、耀億、仲琦、星雲、海悅；開盤量大弱勢個股：同協、順德、品安、正基、華友聯。權值股多數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到1030元；鴻海開盤下跌1.5元、來到212.5元；聯發科開盤下跌10元、來到1285元。美國總統大選進入最後階段，不過川普與賀錦麗之間的民調呈現膠著狀態，到底誰會勝選不到最後一刻不會知道，再加上市場也觀望FED接下來的利率政策，這幾週可以說是重要大事連發，不確定性也影響到投資人的情緒，拖累美股四大指數全數走跌，道瓊指數下跌257.59點或0.61%，收41794.60點，那斯達克指數下跌59.93點或 0.33%，收18179.98點，標普500指數下跌16.11點或0.28%，收5712.69點，費半指數下跌27.43 點或0.55%，收4973.99點。科技五天王全數收低，Meta下跌1.14%，蘋果下跌0.4%，Alphabet下跌1.2%，微軟下跌0.47%，亞馬遜下跌1.09%。半導體股多數走跌，輝達上漲0.48%，博通下跌0.22%，美光上漲2.01%，高通下跌0.22%，應用材料下跌0.85%，德儀下跌0.61%，AMD下挫0.81%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.72%，日月光ADR下跌2.73%，聯電ADR上漲0.14%，中華電信ADR上漲0.61%。