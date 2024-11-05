我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇隊日籍球星大谷翔平打擊成績已達成了許多成就，未來可能比較多可以解鎖的是投手方面。（圖／美聯社／達志影像）

▲《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，有多達11支球隊對即將恢復自由身的紐約洋基強打Juan Soto感興趣，或許明年將有機會簽下超越大谷翔平級別的超級合約。（圖／美聯社／達志影像）

▲被稱為「令和怪物」的日籍強投佐佐木朗希，潛力備受許多大聯盟專家肯定。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇以4勝1敗壓倒紐約洋基，贏得世界大賽冠軍，大谷翔平總算能領到夢寐以求的冠軍戒指，他野球人生還有什麼目標還沒達成？而洋基落敗後，大功臣Juan Soto正式成為自由球員，市場評估10-12年、總值5~7億美元合約將會由那支球隊簽下？會是整個休賽季最火熱的話題。先細數大谷生涯的重大成就，在日職日本火腿時期，他在2016年贏得太平洋聯盟年度MVP，並在那一年幫助球隊拿下「日本一」總冠軍。2018年挑戰大聯盟，加盟洛杉磯天使，該年就贏得美聯新人王，2021、23年都拿下美聯年度MVP， 可惜天使隊競爭力不足，大谷在2018~23年間，連參與季後賽的機會都沒有。2024年季前與道奇簽下10年合約，大谷翔平的目標十分明確，就是世界大賽冠軍。道奇是大聯盟近年來的常勝軍，年年都是奪冠大熱門，但真要達成目標並不容易，雖然最近一次登頂才是2020年的事，但那是因疫情縮水成60場例行賽的球季，含金量多少會打折扣，前次貨真價實地拿下世界大賽冠軍，已是1988年的事。大谷今年達標單季「50轟50盜」，幾乎篤定拿下國聯年度MVP，也真正幫道奇拚到世界大賽冠軍，那剩餘的9年合約期間，他在美國還能再拚什麼？首先自然是今年其實已經蠻接近的「打擊三冠王」。大谷的54支全壘打和130打點都在國聯排名第一，打擊率0.310則僅次於教士隊Luis Arraez的0.314，而且幾乎是拚到球季最後1、2場才失敗。既然已經很接近，未來再挑戰也不是不可能，雖然應該是很難。其次是投手最高榮譽的賽揚獎。說起來，這對大谷來說難度可能比打擊三冠王還要高，主要是因為他獨特的出賽型態。赴美之後，大谷真正以「投打二刀流」完成一整個球季，只有2021、22、23年這3年，但即使是這3季，為了顧到兩種身份，他不可能像一般打者那樣天天出賽，也不太可如其他先發投手那樣以「投1休4」節奏登板。以他同時達到規定打席數（球隊出賽數x3.1）與規定投球局數（球隊出賽數x1）的2022年來看，大谷拿下16勝，投出219次三振，防禦率2.33，但在美聯賽揚獎票選中仍只排名第4。大谷翔平要拚賽揚獎，或許得專職擔任投手才比較有機會，但一般來說，「投手」受傷率較高，他要專職多半還是打擊。除了是大聯盟選手之外，大谷亦是「侍JAPAN」日本國家隊的重要英雄，2023年他幫助日本重奪世界棒球經典賽冠軍，並獲選大會MVP，是人生另一項終極成就。至於世界12強棒球賽，他曾在2015年的第一屆參戰，可惜日本在準決賽被韓國逆轉，無緣爭冠，但12強賽層級不如經典賽，也就不必刻意列為目標，真正要挑戰的是奧運金牌。照理來說，奧運金牌對大谷來說應該是個比打擊三冠王和賽揚獎還要難以達成的目標，但近期有個微小且微妙的可能性可以觀察看看。2028年奧運將在洛杉磯舉辦，棒球項目不只會保留，近來也有一些聲音炒作大聯盟是否會因此而開放各球隊40人名單選手參戰，目前機會似乎不大，但還是可以繼續觀察下去。世界大賽一結束，Juan Soto很快就收到不只一支球隊的報價，據傳甚至包括剛剛奪冠的道奇隊。可以預期的，Soto將引發的季後自由球員市場騷動是少見的，甚至影響力都不見得比去年季後的大谷翔平要低，最重要的是因為他不過26歲，比Aaron Judge年輕6歲，大谷也年長他4歲，做為一位受傷率不致於太高的外野手，只要好好保養，可以再戰12年以上。很多人認為，洋基之所以能在2024年打下美聯最多勝場，最重要的關鍵不在於Aaron Judge又繳出一個年度MVP的球季，畢竟他每年的「輸出」就有一定的水準，表現得再好，多出來的產值再怎麼也比不上多出一個Juan Soto的貢獻。Soto今年打擊率0.288，敲下41支全壘打， 攻下109打點，OPS（上壘率+長打率）0.989在整個大聯盟只輸Judge和大谷，選到的四壞球129次比被三振119次要多，得分128則是美聯第一。在各項數據上，Soto都是低於Judge一線，但很多人都知道，Soto的安定感更高，Judge有時會有好壞落差較大的情況出現，但Soto經常是平穩輸出的。在洋基打線中，Soto的功用，做為打線中「維持平衡感」的角色，重要性不比自身火力輸出來得低。世界大賽第5戰一結束，據聞就有至少7支球隊向Soto的經紀人Scott Boras提出報價，幾天後，甚至已追加至兩位數的球隊，其中甚至不乏小市場球場，Soto魅力可見一般。紐約的兩支球隊洋基、大都會自然都不會缺席這次的競爭，舊金山巨人、多倫多藍鳥等都蓄勢待發， 但道奇的動向仍是相當受到注目的。但一般認為，最終真正能簽下Soto的大概還是那幾支有能力撒大錢的球隊，畢竟在傳言中，Boras要為Soto爭取不輸大谷的7億美元合約，雖然最終成交價不見得會有這麼高，但5億美元以上、10-12年的合約大概是跑不掉的，有能力出這般天價的球隊非常少。或許是因為道奇與大谷翔平的7億美元合約中有相當大的部分是延遲支付的，因此一般認為他們要競爭Soto仍有相當不錯的本錢。大聯盟官網的分析師Anthony Recker認為Soto其實不太適合前進道奇，主要是因為他的外野守備能力並不理想，過了幾年之後勢必得固定擔任指定打擊，但大谷翔平與道奇還有9年合約，兩人的位置未來勢必會重疊。但從近年來的大約案來看，這些豪門球隊大概率不會顧慮到那麼多，Juan Soto無可取代的能力就擺在那裡，一切先簽再說，道奇或許也是如此。雖然跟著洋基一起打進世界大賽，但Soto／Boras的組合已表明不會給這支球隊任何優勢，一切就是看誰提供的碗比較大。美國棒球作家協會（BBWAA）成員之一的Francys Romero日前在個人X上爆料，「佐佐木朗希已經拒絕千葉羅德隊所提出的合約」，並強調這位23歲的日籍投手可能申請以入札（競標）挑戰大聯盟，也可能繼續與羅德協商。先不說這位持續受到大聯盟球探關注的少年強投的職一軍資歷不只3~4年，而且未滿25歲，想赴美發展有諸多限制，所屬的羅德也沒有太多「好康」可以拿，現階段放人不太現實，主要負責拉丁美洲棒球的Francys Romero不久前還曾誤報世界12強棒球賽將開放大聯盟球隊40人名單選手參戰，這消息自然沒有太多的可信度。但結季一結束，佐佐木朗希的動向還是會持續受到美、日媒體關注，也有美國媒體或專欄作家將他列為休賽季自由球員市場中受注目的投手。佐佐木朗希今年在日職一軍出賽18場都是先發，投111局，送出129次三振，戰績10勝5敗，防禦率2.35，每局被上壘率1.04，整體投球內容和品質略遜於前兩季，但仍是相當出色的成績，並且首次將勝場數推向2位數。大聯盟規定，未滿25歲的國際球員，或者沒有在日本、韓國和古巴聯盟中有6年以上資歷者，非但不能簽下大聯盟合約，也必須受國際球員簽約金額度限制。佐佐木朗希在11月3日才滿23歲，羅德在今年和明年就算允許他以入札方式赴美，也只能拿到小聯盟合約，也分不了多少競標金。大谷翔平在2018年季前與天使隊簽約時，雖然也不滿25歲，最初只能簽小聯盟約，但他在5年日職一軍生涯中已為日本火腿做出相當大的貢獻，也幫助球隊奪冠，火腿願意成全這位天才球星提早在世界舞台上登場。佐佐木朗希在明年就挑戰美職，有點不切實際，合理的時程自然是2027年在大聯盟登板，是否可能提早一年，就看他與羅德球團的關係，以及未來所做出的貢獻了。