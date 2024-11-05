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2024WTA年終總決賽，台灣網球一姊謝淑薇今（5）日凌晨與比利時老搭檔Elise Mertens，出戰頭號種子Lyudmyla Kichenok（烏克蘭）／Jelena Ostapenko（拉脫維亞），。小組賽最終戰台比組合則將碰頭Katerina Siniakova（捷克）／Taylor Townsend（美國），要晉級此戰非贏不可。台灣網壇一姐謝淑薇，過去職業生涯曾4度參加年終賽賽事，，目標朝向奪下個人生涯第2座年終賽冠軍邁進。這次」。同組對手包含頭號種子Lyudmyla Kichenok（烏克蘭）／Jelena Ostapenko（拉脫維亞）、Nicole Melichar-Martinez（美國）／Ellen Perez（澳洲） 、Katerina Siniakova（捷克）／Taylor Townsend（美國），4組好手將爭取分組前2的晉級資格。而謝淑薇與Elise Mertens本屆年終賽首戰，最終以6：1、1：6、6：10遭到Nicole Melichar-Martinez（美國）／Ellen Perez（澳洲）逆轉擊敗，今天台比聯軍奪勝後，至於謝淑薇的上一場勝利，則是在7月底時跟小將曹家宜代表中華隊，出戰巴黎奧運女雙賽事，但之後謝淑薇在辛辛那提女網賽、美網、中國和香港公開賽都接連吞敗，因此