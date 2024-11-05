2024WTA年終總決賽，台灣網球一姊謝淑薇今（5）日凌晨與比利時老搭檔Elise Mertens，出戰頭號種子Lyudmyla Kichenok（烏克蘭）／Jelena Ostapenko（拉脫維亞），最終「台比聯軍」以6：1、6：3直落二勝出，保住晉級4強的機會，謝淑薇也稍稍走出近期的低潮。小組賽最終戰台比組合則將碰頭Katerina Siniakova（捷克）／Taylor Townsend（美國），要晉級此戰非贏不可。
謝淑薇曾於2013奪年終賽冠軍 今年攜手Mertens拚第2冠
台灣網壇一姐謝淑薇，過去職業生涯曾4度參加年終賽賽事，生涯曾在2013年與中國好手彭帥攜手奪冠，今年謝淑薇則是與比利時搭檔Elise Mertens攜手出擊，目標朝向奪下個人生涯第2座年終賽冠軍邁進。
這次名列賽會第3種子的謝淑薇／Elise Mertens的「台比聯軍」，則是被分配在綠組，同組對手並不好惹，也被外界稱作是「死亡之組」。同組對手包含頭號種子Lyudmyla Kichenok（烏克蘭）／Jelena Ostapenko（拉脫維亞）、Nicole Melichar-Martinez（美國）／Ellen Perez（澳洲） 、Katerina Siniakova（捷克）／Taylor Townsend（美國），4組好手將爭取分組前2的晉級資格。
小組賽首戰出師不利 今贏球終止低潮
而謝淑薇與Elise Mertens本屆年終賽首戰，最終以6：1、1：6、6：10遭到Nicole Melichar-Martinez（美國）／Ellen Perez（澳洲）逆轉擊敗，今天台比聯軍奪勝後，小組賽最終戰將對決Katerina Siniakova（捷克）／Taylor Townsend（美國），此戰台比組合必須全力搶勝，才能爭取分組前二拚4強門票。
至於謝淑薇的上一場勝利，則是在7月底時跟小將曹家宜代表中華隊，出戰巴黎奧運女雙賽事，但之後謝淑薇在辛辛那提女網賽、美網、中國和香港公開賽都接連吞敗，因此今日以直落二勝出，對於謝淑薇而言可說是稍稍終止近期的低潮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣網壇一姐謝淑薇，過去職業生涯曾4度參加年終賽賽事，生涯曾在2013年與中國好手彭帥攜手奪冠，今年謝淑薇則是與比利時搭檔Elise Mertens攜手出擊，目標朝向奪下個人生涯第2座年終賽冠軍邁進。
這次名列賽會第3種子的謝淑薇／Elise Mertens的「台比聯軍」，則是被分配在綠組，同組對手並不好惹，也被外界稱作是「死亡之組」。同組對手包含頭號種子Lyudmyla Kichenok（烏克蘭）／Jelena Ostapenko（拉脫維亞）、Nicole Melichar-Martinez（美國）／Ellen Perez（澳洲） 、Katerina Siniakova（捷克）／Taylor Townsend（美國），4組好手將爭取分組前2的晉級資格。
小組賽首戰出師不利 今贏球終止低潮
而謝淑薇與Elise Mertens本屆年終賽首戰，最終以6：1、1：6、6：10遭到Nicole Melichar-Martinez（美國）／Ellen Perez（澳洲）逆轉擊敗，今天台比聯軍奪勝後，小組賽最終戰將對決Katerina Siniakova（捷克）／Taylor Townsend（美國），此戰台比組合必須全力搶勝，才能爭取分組前二拚4強門票。
至於謝淑薇的上一場勝利，則是在7月底時跟小將曹家宜代表中華隊，出戰巴黎奧運女雙賽事，但之後謝淑薇在辛辛那提女網賽、美網、中國和香港公開賽都接連吞敗，因此今日以直落二勝出，對於謝淑薇而言可說是稍稍終止近期的低潮。