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NBA新賽季才剛開打，勇士當家球星Stephen Curry（柯瑞）上週出賽就連續2次扭傷腳踝，缺席3場比賽後今天對上巫師終於能歸隊，為了迎接老大哥歸隊，正值3連勝的勇士不惜大改先發陣容配合Curry，讓美媒對總教練Steve Kerr的決定有些驚訝。Curry開季只打了3場比賽就扭傷腳踝缺陣，不過在他缺席時，勇士反倒打出3連勝佳績，且開季6戰已經投進103顆三分球創隊史紀錄，成為NBA開季最驚奇球隊，尤其是板凳球員貢獻良多，包含本季新加入的射手Buddy Hield以場均22.2分居全隊得分王。《運動畫刊》作家Logan Struck撰文提到，勇士調整先發陣容，雙後衛Steph Curry搭配Andrew Wiggins、中鋒Trayce Jackson-Davis、兩位前鋒Draymond Green 和Gary Payton II，而3連勝時連續先發的Moses Moody、Brandin Podziemski則改從板凳出發。Struck認為較值得關注的是，Payton II和Jonathan Kuminga這兩人的調動，前者在勇士出賽138場例行賽，今天才第17度獲先發機會，而Kuminga則是在先發陣容中進進出出，似乎只有Curry上場時他才會先發，不過隨著Kerr這次的更動，可能代表Kuminga不再擔任先發。勇士本季以5勝1負相當出色的成績開局，排在西區第3，今天對上巫師是本季首次對陣東區球隊，上季勇士面對東區球隊取得20勝10負佳績，Struck認為或許這就是Kerr嘗試調動陣容的原因。