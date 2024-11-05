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美國總統大選即將登場！過在這敏感時機，北韓今（5）日早上朝日本海方向發射了一枚短距離彈道飛彈。這也是北韓在今年以來第13次射彈。綜合日媒及韓聯社等媒體報導，韓國聯合參謀本部5日表示，北韓在當日稍早，向東部海域發射了型號不明的彈道飛彈。目前韓國軍方正在分析其飛行距離和型號等具體資訊。日本放送協會（NHK）報導指出，北韓本次射彈，後續已於7點55分（台灣時間6點55分）時傳出，飛彈落在日本專屬經濟海域外。設置於日本首相官邸危機中心的官邸對策室已為此召開緊急會議。日本海上保安廳也提醒航行中的船舶提高警覺。由於美國總統大選即將於當地時間5日登場，北韓在投票啟動的約6小時前發射彈道飛彈，引發關注。有分析指出，北韓此舉可能是為了最大限度內刷出存在感。另有觀點認為，北韓可能是為了針對韓美日三國近日實施的空中聯合演習而射彈。 北韓在上月31日試射射程覆蓋美國本土的「火星-19」型洲際彈道飛彈（ICBM），韓美日三國在本月3日於濟州島附近空域實施空中聯合演習，美軍還投入戰略轟炸機B-1B參演，反制北韓發射洲際導彈。