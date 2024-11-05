銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）動態是本週台灣天氣觀察重點，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，銀杏颱風預估以西北轉西的方向朝南海移動的機率高，後續進入南海後會往西南方往下掉，台灣東北部需要注意颱風外圍和東北季風相互作用帶來的明顯降雨。
賈新興表示，目前各國針對銀杏颱風路徑的預測已經較為收斂，今明兩天持續朝西北接近呂宋島，週四至週日往西通過巴士海峽進入南海，下週因為北方冷高壓的壓制，在進入還海後會朝西南方前進，整體路徑呈現「ㄇ字型。」
未來10天台灣的降雨，賈新興說明，明天北北基宜有局部短暫雨，午後南投以南山區及花蓮有零星短暫雨；週四，北海岸、 基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。
週五，北北基宜有局部雨，午後台中以南山區及花東有零星短暫雨。週六，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後花東及屏東有零星短暫雨；週日，桃園以北及宜花有局部雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。
（圖／賈新興YouTube）
賈新興補充，銀杏颱風在週五至週末會和東北季風出現交互影響，導致北東地區出現明顯雨勢，但降雨等級還不到「共伴效應」，並不會出現單日破800甚至1000毫米雨量的嚴重影響，但今天起至12月中旬，宜蘭有持續且異常降雨發生的機率，要特別小心。
天氣風險公司分析師林孝儒則提及，今明兩天是北方冷空氣南下影響最明顯的時候，北台灣預測高溫僅有22至24度，低溫19至21度；中南部影響不大，普遍維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約28至30度，低溫約20至23度，日夜溫差比較大。
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未來10天台灣的降雨，賈新興說明，明天北北基宜有局部短暫雨，午後南投以南山區及花蓮有零星短暫雨；週四，北海岸、 基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。
週五，北北基宜有局部雨，午後台中以南山區及花東有零星短暫雨。週六，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後花東及屏東有零星短暫雨；週日，桃園以北及宜花有局部雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨，宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。
（圖／賈新興YouTube）
賈新興補充，銀杏颱風在週五至週末會和東北季風出現交互影響，導致北東地區出現明顯雨勢，但降雨等級還不到「共伴效應」，並不會出現單日破800甚至1000毫米雨量的嚴重影響，但今天起至12月中旬，宜蘭有持續且異常降雨發生的機率，要特別小心。
天氣風險公司分析師林孝儒則提及，今明兩天是北方冷空氣南下影響最明顯的時候，北台灣預測高溫僅有22至24度，低溫19至21度；中南部影響不大，普遍維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約28至30度，低溫約20至23度，日夜溫差比較大。