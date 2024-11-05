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▲根據最新各國預測，銀杏颱風路徑高機率會走「ㄇ字型」，週五至週末對台灣造成影響。（圖／翻攝Typhoon2000）

▲東北季風在週四前會替北部、東半部帶來降雨，週末銀杏颱風影響，北東要小心更大的雨勢。（圖／中央氣象署）

銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）動態是本週台灣天氣觀察重點，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，，台灣東北部需要注意颱風外圍和東北季風相互作用帶來的明顯降雨。賈新興表示，目前各國針對銀杏颱風路徑的預測已經較為收斂，今明兩天持續朝西北接近呂宋島，週四至週日往西通過巴士海峽進入南海，下週因為北方冷高壓的壓制，在進入還海後會朝西南方前進，未來10天台灣的降雨，賈新興說明，、 基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫陣雨。週五，北北基宜有局部雨，午後台中以南山區及花東有零星短暫雨。週六，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後花東及屏東有零星短暫雨；（圖／賈新興YouTube）賈新興補充，，並不會出現單日破800甚至1000毫米雨量的嚴重影響，但今天起至12月中旬，宜蘭有持續且異常降雨發生的機率，要特別小心。天氣風險公司分析師林孝儒則提及，；中南部影響不大，普遍維持晴時多雲較穩定的天氣，僅午後山區有些零星短暫陣雨，高溫約28至30度，低溫約20至23度，日夜溫差比較大。