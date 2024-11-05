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▲拿坡里官方粉絲團發文跪求大家，別再從Google Maps上幫忙改店名，指出「拿坡里披薩炸雞」與「三商炸雞」兩間店販售商品不同、優惠也不同。（圖／取自拿坡里官方粉絲團）

▲為強化品牌形象，以及推出更多元的商品選擇，11月1日起「拿坡里炸雞專賣店」正式更名為「三商炸雞」。（圖／三商餐飲提供）

「拿坡里披薩炸雞」販售的炸雞因人氣太高，被拉出來獨賣並改成「拿坡里炸雞專賣店」，1日正式改名為「三商炸雞」。不過疑似是因兩間店太像被消費者搞混，自從炸雞專賣店改名為「三商炸雞」後，「拿坡里披薩炸雞」就在Google地圖上不斷被網友改名，讓官方粉絲團無奈地出面發文，跪求大家不要再幫忙改店名了。拿坡里官方粉絲團昨（4）日在臉書發文，強調「大家！各位！我們還在啦，拿坡里披薩炸雞沒有改名字！」並跪求大家別再從Google Maps上幫忙改店名，，指出兩者販售商品不同、優惠也不同，是兩間獨立的店家。至於「拿坡里炸雞專賣店」為何改名？三商餐飲集團當時發出聲明表示，為強化品牌形象，以及推出更多元的商品選擇，11月1日起正式更名為「三商炸雞」，未來將持續用心炸每一塊雞，專注提供更優質美味的炸物給消費者。目前三商炸雞在全台共有12家門市，北部地區有7家，以新北市4家最多、台北市2家、桃園1家；在中南部地區，台中有2家、台南1家、高雄2家。且即起至11月19日連續19天，到全台三商炸雞門市買「6塊炸雞桶」就送「6塊咔啦腿排桶」，相當於「炸雞買6送6」特價333元（原價696元），另還有「蔥香蒜辣雞柳條」新品嚐鮮價99元優惠（原價149元）。