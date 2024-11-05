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▲▼張鈞甯、柯汶利（上下圖左）分別獲頒最佳女主角、最佳導演獎項，相當風光。（圖／默殺劇組提供）

▲▼張鈞甯造訪紐西蘭北島、電影《魔戒》、《哈比人》取景地。（圖／張鈞甯IG）

42歲張鈞甯和小3歲馬來西亞導演柯汶利以結婚為前提穩定交往，時間至少1年多，小倆口合作的電影《默殺》捷報頻傳，不僅在大陸累計超過13億人民幣（約60億新台幣）票房，日前柯汶利還助攻女友奪下第12屆紐西蘭亞太影展最佳女主角，柯汶利也抱走最佳導演獎，雙喜臨門，兩人也在典禮上大方同框，不過張鈞甯感冒，抱病用英語致感謝詞。張鈞甯領獎時，全程以流利的英文致詞，她首先感謝紐西蘭亞太電影節對她的認可，接著向導演柯汶利和全體劇組人員表達誠摯謝意，此外，她特別提及，《默殺》是一部主旨在探討校園霸凌現象的影片，希望透過這部作品，觀眾可以反思這個重要的社會議題。第一次到紐西蘭的張鈞甯也分享此行有趣的體驗：「這裡的人很友善，食物很好吃，而且這邊的藥也超厲害的。話說我昨天還在感冒，但服了這裡的藥之後，感覺好很多。各位放心，我不是流感或新冠肺炎，大家不用擔心！」一番幽默發言讓全場發笑，她表示期待再次造訪紐西蘭，甚至說考慮在當地拍攝新片。柯汶利憑《默殺》1個月內已經拿下第三座導演獎項，他致詞時特別感謝亡父：「我想對在天堂的父親說一句，我做到了！感謝您賜予我力量，讓我在電影的道路上前行！」同時不忘向該片的幕後英雄們致謝，「我想感謝我們的投資者和每一位團隊成員，沒有你們的辛勤付出和奉獻，這部電影就不可能完成！」