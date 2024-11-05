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台南市長黃偉哲2026年8年任期將屆滿，多名民進黨立委搶接班，目前民調最高的是民進黨立委陳亭妃，但民進黨立委林俊憲則有總統賴清德力挺。不過前議長郭信良與陳亭妃友好，日前卻因涉嫌收賄，一審被重判13年，又為台南選舉增添變數。前立委郭正倆說，林俊憲現在想靠賴清德的「威」，瓦解支持陳亭妃的力量，但若是真的林俊憲在民進黨內初選出線，對國民黨立委謝龍介反而有利。郭正亮在節目《大新聞大爆卦》中指出，陳亭妃被打壓已不是最近的事，從看板數就知道，林俊憲的看板在這一個月內增加2百多面，但陳亭妃卻有很多看板被拿掉，台南已經開始出現一種氛圍，就是「不要得罪總統」，台南可能到最後不會有黨內初選。不過郭正亮也說，林俊憲要靠賴清德的「威」來瓦解陳亭妃勢力，但也要考慮反作用力，例如新竹市前市長林智堅，卻因為總統蔡英文，硬要參選桃園市長，大家可能不敢得罪蔡英文，但底下的愛將還是可能成為目標，林俊憲也會面臨一樣狀況。郭正亮說，若賴清德真的強行讓林俊憲參選，對準備代表國民黨參選的謝龍介反而有利，因為這代表所有反賴的勢力都會默默結合，謝龍介勝選機會很高。