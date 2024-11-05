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▲劉德華（左）這次巡迴演唱會上，和他一起配合演歌舞劇的女舞者王梓（右）身披白紗，亮眼外型引起討論。（圖／翻攝自微博）

▲王梓（左）穿起旗袍身段也是婀娜多姿，和天王共舞令粉絲稱羨。（圖／翻攝自微博）

▲▼賴文慧（右）16歲就跟著劉德華（左）到處表演，後來成了華仔的御用舞者，兩人合作20多年，留下不少精彩舞台。（圖／搜狐娛樂）

天王劉德華上週末在台灣開唱，精彩表演嗨翻小巨蛋，不僅帶來〈冰雨〉、〈笨小孩〉等經典熱歌，還和女舞者上演深情舞台劇。而舞台上這名身披白紗的女舞者身分也掀起討論，是畢業於北京舞蹈學院的王梓。據悉，在王梓出現前，劉德華身邊還有一名陪伴他20多年的舞者賴文慧，她16歲就開始幫劉德華伴舞，更被粉絲封為「舞台天王嫂」，如今已經42歲的賴文慧，仍是單身，青春全都奉獻在舞台上。劉德華這次巡迴演唱會，精心為歌曲〈上海灘〉、〈愛你一萬年〉設計歌舞劇橋段，和女舞者完美搭配，令歌迷留下深刻印象。舞台上這名外型亮眼的女舞者不僅身披白紗，還有穿旗袍的畫面，就連女星丫頭看了都忍不住稱讚，「好想認識舞者，有人知道她的IG嗎？」後來陸續有粉絲提供相關資訊，表示這名女舞者是畢業於北京舞蹈學院的王梓，她先前受訪的片段也被翻出，王梓曾大讚劉德華魅力十足：「劉老師的戲太好了，所以就會很容易投入進去，我也投入到這個表演裡面」，能與劉德華同台王梓也感到十分榮幸。粉絲更羨慕的說：「女舞者臉上的笑容不像演的」、「這手牽的也太穩了」、「演唱會最吃醋的一段表演」。除了王梓以外，劉德華身邊過去也有一名長伴20多年的女舞者賴文慧。據了解，賴文慧16歲就跟著劉德華跳舞，一次偶然機會擔任主要女舞者，和劉德華默契配合，從此賴文慧就跟著劉德華征戰大小演唱會，舞蹈中也不免有親密互動的時候，但兩人表現都非常自然，讓賴文慧獲得「舞台天王嫂」的封號。據陸媒報導，如今42歲的賴文慧依舊單身，她過去曾因頻繁練舞和前男友發生爭執，甚至被嗆聲：「你一輩子都得待在劉德華的身邊，還有誰會願意和你共度餘生呢！」雖然這番話徹底傷了賴文慧的心，但也足見她對舞台的熱忱。而如今劉德華身邊的舞伴換了，不少人好奇賴文慧去向，有人說是她自認年紀漸增才退出，也有人表示賴文慧依舊有參與劉德華演唱會，舞台謝幕時還有出來鞠躬，可說是半輩子都奉獻在表演上。