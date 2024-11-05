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▲高市警局交通大隊大隊長黃元民提醒大家微型電動二輪車需在113年11月29日前完成掛牌程序並投保強制險，才可合法上路騎乘。（圖／高市警交大提供）

▲113年11月30日起如仍未領用牌照行駛，可依道路交通管理處罰條例第71-1條第1項1款規定，處所有人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛。 （圖／高市警交大提供）

▲駕駛人未滿14歲，可依同條例條例第72-2條第1項規定，處600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，車輛移置保管。（圖／高市警交大提供）

「好的老師帶你上天堂，大隊長帶你省荷包!」微型電動二輪車掛牌11月29日緩衝期將至，高市警局交通大隊與市警局公關室共同策劃拍攝宣導影片，由大隊長黃元民扮演投資老師，提醒用路人騎乘微電車注意事項，並請微電車駕駛朋友把握時間完成掛牌程序，因為投資理財可能有賺有賠，但騎乘未掛牌的微電車，結局只能血本無歸。微電車自111年11月30日起已全面納入管理，所有車主需在113年11月29日前完成掛牌程序並投保強制險，才可合法上路騎乘，車主應儘速完成掛牌程序以免受罰。113年11月30日起如仍未領用牌照行駛，可依道路交通管理處罰條例第71-1條第1項1款規定，處所有人1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛。至於，其他常見違規行為也將加強取締，如騎乘未戴安全帽，可依同條例第73條4項規定，處駕駛人300元罰鍰；微電車載人，可依同條例第76-1條1項1款規定，處300元以上600元以下罰鍰；駕駛人未滿14歲，可依同條例條例第72-2條第1項規定，處600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，車輛移置保管。