雙11將來臨，多家飯店也推超殺折扣，高雄福華飯店的麗香苑自助餐，將於雙11當日，祭出前20組線上訂位，享「沙拉吧買一送一」優惠。「漢來海港」也將於雙11當天，有下午餐買一送一限量優惠，於「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」。台北遠東香格里拉更殺，11月11日於線上旅展加碼推出「雙11限時超閃優惠」，其中最優惠折扣就是「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
📍高雄福華飯店「麗香苑自助餐沙拉吧買一送一」
迎接雙11，高雄福華推出多項優惠，11月11日~11月15日於官網線上訂房推出「2024快閃雙壹」住房專案，快閃期間可預訂2024年11月11日-2025年02月28日的豪華雙人房，每房每晚優惠價只要NT$2,311元（不含早）。可睡飽飽再使用房客餐飲優惠平日85折/假日9折至飯店內各餐廳用餐。
餐飲部份，11月11日~11月15日Smile One精緻涮涮鍋推出龍蝦海陸日活動，凡點用套餐即可享單點波士頓龍蝦買一送一(原價1,780元) ，單筆消費滿3000元再贈送美國雪花牛或梅花豬肉品一份，雙11當日還有頂級肉品單點(A5日本頂級黑毛和牛、A5日本頂級黑毛和牛板腱及美國Prime無骨牛小排)享五折優惠。喜愛吃到飽民眾更不能錯過，麗香苑自助餐將於雙11當日則推出前20組線上訂位享「沙拉吧買一送一」。
📍漢來海港自助餐廳「下午餐滿一送一」
漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，11月11日當天上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。活動期自11月1日至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe週三至週五下午茶4.7折」
即日起推出線上旅展（按此）， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。
其中11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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迎接雙11，高雄福華推出多項優惠，11月11日~11月15日於官網線上訂房推出「2024快閃雙壹」住房專案，快閃期間可預訂2024年11月11日-2025年02月28日的豪華雙人房，每房每晚優惠價只要NT$2,311元（不含早）。可睡飽飽再使用房客餐飲優惠平日85折/假日9折至飯店內各餐廳用餐。
餐飲部份，11月11日~11月15日Smile One精緻涮涮鍋推出龍蝦海陸日活動，凡點用套餐即可享單點波士頓龍蝦買一送一(原價1,780元) ，單筆消費滿3000元再贈送美國雪花牛或梅花豬肉品一份，雙11當日還有頂級肉品單點(A5日本頂級黑毛和牛、A5日本頂級黑毛和牛板腱及美國Prime無骨牛小排)享五折優惠。喜愛吃到飽民眾更不能錯過，麗香苑自助餐將於雙11當日則推出前20組線上訂位享「沙拉吧買一送一」。
📍漢來海港自助餐廳「下午餐滿一送一」
漢來美食的「來美食APP」，不斷都有新優惠推出，旗下人氣吃到飽「漢來海港」將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）買一送一限量優惠，11月11日當天上午10:00，在「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」；另外還有人氣品牌「漢來上海湯包」雙人套餐1,111元、「溜溜酸菜魚專賣店」魚/豬/牛11元加價購。
漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出全品牌1,111元美食金。活動期自11月1日至11月30日，期間首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）即可安裝。
📍台北遠東香格里拉飯店「遠東Cafe週三至週五下午茶4.7折」
即日起推出線上旅展（按此）， 住宿券最低下殺1.9折起，入住「豪華客房」，平日(週日到週四)雙人住宿一晚含兩客早餐，原價2萬4,712元，約享2折優惠價僅4,999元。
其中11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！