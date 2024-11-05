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台中市政府交通局張姓處長被控經常性騷女下屬，一名女員工於今年9月報案並提出性平申訴，之後如滾雪球般，演變成至少5女受害、時間長達4年以上。民進黨議員昨揭發此案，市長盧秀燕今天果斷做出處置，強調自己是六都唯一女市長，對性平更堅持、性騷絕對零容忍，該案非同小可，處長即日起必須停職接受調查，若調查屬實一定嚴懲、絕不寬貸。民進黨台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、林祈烽、施志昌昨日在交通地政委員會聯合質詢時，揭發令人咋舌的市府職場性騷案，原應列席的張姓處長，自9月初事件爆發時請長假至今，昨天未列席議會，綠營議員則質疑市府處置不當、調查牛步化，未將張姓處長停職靜待調查。台中市長盧秀燕今（5）日上午早主持市政會議前表示，自己是六都唯一女市長，對性平更堅持、性騷絕對零容忍，這位處長已經被5位女同仁投訴，非同小可，即日起必須停職接受調查，市府的調查將勿枉勿縱，若調查屬實一定嚴懲，絕不寬貸。