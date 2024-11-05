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▲和田毅是大榮隊最後一位現役球員，大榮隊成立於1989年。（圖／日職軟銀隊官網）

今（5）日，日本職棒福岡軟銀鷹隊在球隊官方X（原推特）上宣布，昔日明星巨投和田毅將在本季結束後退休，結束他日職17年生涯。1981年出生的和田屬於「松坂世代」的選手，生涯也曾前往大聯盟挑戰，日職共計取得160勝，防禦率3.18。和田毅畢業於島根濱田高中，之後就讀於早稻田大學，他於2002年以自由球員身份加入大榮（現為軟銀）。 2003年是他日職生涯的第一年，他拿下14場勝投，幫助大榮贏得了聯賽冠軍，並取得日本第一。也是從這一年開始，他連續5年取得雙位數的勝投，並在2010年拿下生涯最多的17勝。 2011年休賽期，他行使自由球員權利，挑戰大聯盟，並在2014年效力小熊隊時拿下4勝。2016年，他再次加盟軟銀，單季拿下15勝，寶刀未老。和田毅曾與齊藤和巳、新垣渚、杉內俊哉並稱為「軟銀四本柱」。日職生涯17年，取得160勝89敗的戰績，有38場完投和9場完封，生涯防禦率為3.18。根據日本媒體報導，和田毅在10月13日為季後賽做準備的一場實戰中，在投手丘上左腳受傷，因此缺席後續賽事。球隊本來也安排他在下一季繼續擔任輪值，但和田毅在日本大賽結束後的第二天選擇退役，球隊也接受了。和田毅是大榮隊最後一位現役球員，也是外界俗稱1980年選手的「松坂世代」的最後一屆，大榮隊成立於1989年，在2005年開始以軟銀鷹身分征戰日職賽事。