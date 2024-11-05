我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗苑裡鎮1名9旬婦人，疑遭30歲外籍看護長期施暴，受害人10月中旬向兒子悲喊「救我，外勞掐我」，家屬這才驚覺阿嬤全身是瘀青，家屬驗傷後報警提告。警方表示，該名女看護坦承因心情煩躁才動手報復，目前由仲介帶回管理，全案依傷害罪函送偵辦。自稱是被害老婦的孫女在網路平台Dcard發文披露，這名外籍看護今年6月底到家中照顧高齡94歲阿嬤，家人對看護十分善待，幫她準備新的床，也會買她喜歡吃的食物給她，起初感覺看護是安靜內向的人，但是10月開始行為改變很大，有時請看護幫阿嬤翻身拍痰會遭白眼顯得不耐煩，講電話也變大聲。阿嬤裝有鼻胃管，看護為避免阿嬤拉扯，在脖子上為了一條毛巾，雇主上（10）月14日探視阿嬤時，阿嬤突然大喊「救我，外勞掐我」，赫然驚見在毛巾之下，阿嬤的喉嚨腫脹「有深深的瘀青」，移工卻辯稱自己毫不知情。兩天後，阿嬤又向家人求救稱「她捶我胸口」，家屬果然在阿嬤的胸口、肚子、四肢和背發現大量淤青，家人立刻找護理之家，並帶阿嬤驗傷和身體健康檢查，確認阿嬤體內無出血，且瘀青不是因為疾病所造成，而是外力所致。家屬後續報警處理，對此警方表示，看護初步坦承因心情煩躁，有對老婦動手報復等行為，警詢後已通報苗栗縣政府相關主管機關，並通知仲介公司將外籍看護帶回宿舍集中管理，靜候司法審理，全案依傷害罪函請苗栗地檢署偵辦。