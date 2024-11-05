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桃園市龜山區日前發生陌生男子強抱國小女童事件，一名女童突遭陌生未成年少年當街強抱，女童當下不斷掙脫逃竄，聲嘶力竭高喊「救我」，路過4、5輛汽機車無人注意到，所幸被一名在附近掃地的人發現，才將女童救下並帶往派出所報警，事件曝光後引起社會重視。國民黨立委陳菁徽質疑，衛福部為何至今都沒有任何的回應？而衛福部長邱泰源卻解釋說，不想要汙名化。陳菁徽痛批，他們的訴求是主管機關應該承擔起責任，未成年受害者、精神疾病、身心障礙手冊等關鍵字，全部都跟衛福部有關，怎麼能毫無作為、毫無回應？陳菁徽4日在臉書發文表示，上個月底，桃園龜山女童遭受一名男子當街強擄的畫面，在許多家長腦中歷歷在目，心中瑟瑟發抖。衛環委員會4日邀請衛生福利部針對「社區精神病患照護優化」進行專題報告，陳菁徽質疑，衛福部為何至今都沒有任何的回應，該男子是領有中度身心障礙手冊，根據精神衛生法的規範，這就是屬於衛福部心理健康司的主責業務。衛福部長卻解釋說，不想要汙名化，「但從頭到尾，我們的訴求是主管機關應該承擔起責任，未成年受害者、精神疾病、身心障礙手冊等關鍵字，全部都跟衛福部有關，怎麼能毫無作為、毫無回應？」陳菁徽指出，回到本次的專案主題，她點出心衛社工人力嚴重不足的問題，隨著全國社區心理衛生中心已經布建52處，明年底預計有71處，但是第一線的社工人力狀況卻是「社關員進用率僅8成，心衛社工只有7成，而且社工還面臨結案KPI壓力，還必須擔任個管師的角色，協助個案申請失業、長照等社會福利補助，心力根本不足以應付不斷增加的業務」，人力荒的問題，對還在服務的社工造成巨大壓力，也影響脆弱家庭被服務的品質。陳菁徽強調，從桃園女童遭強擄事件顯示，目前社區精神病人收案及結案標準，有調整之急迫性及必要性。原因在於該案之加害者並未達到收案標準，但無論是加害者的家庭因素，或者身心狀態，都顯示極需政府的資源協助維持其健康狀態，要求衛福部應盡速修正標準，讓更多脆弱家庭得以被社會安全網接住。陳菁徽表示，除了完善實務面的各項需求，法規面也應同步到位，原預計今年12月14日《精神衛生法》生效施行的同時，21項子法也會同步生效。然而截至今日，衛福部僅完成12項子法，仍有9項子法尚待研商未完成預告作業，衛福部應盡速完善《精神衛生法》的各項子法及配套措施，以達促進人民心理健康之立法目的。陳菁徽最後也追問司法精神病院建置進度以及服務量能的問題，從此次桃園女童遭強擄事件，很顯然該加害者必然會進入司法精神病院體系接受治療，然而，原定2025年要達到480床，但目前只有102床，即便衛福部回覆，明年底預計可以達成180床，也與當初的目標數字相差甚大。