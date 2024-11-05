▲NCT 127又要來台灣了！4th巡迴演唱會明年開跑　台北場日期曝光

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▲NCT 127官方IG公布好消息，明年將舉行團體的第4次巡迴演唱會。（圖／NCT 127 IG）

▲NCT 127今年10月才來台舉行過新專輯簽售會。（圖／NCT 127 IG）

由SM娛樂推出的南韓熱門男團「NCT 127」即將在明年3月來台開唱！NCT 127目前8名成員為Johnny、楷燦、Mark、在玹、泰容、悠太、廷祐、道英，出道至今8年，今年10月才來台舉行過新專輯簽售會。今（5）日NCT 127官方公布消息，明年將舉行第4次巡迴演唱會，地點除了台北外，還包含首爾、曼谷、洛杉磯、大阪等。NCT 127在今年7月底推出第6張正規專輯《WALK》回歸，雖然一度因成員泰一涉性犯罪一事遭到攻擊，但泰一退團後，其他成員依舊正常進行打歌活動。而該張專輯由於泰容正在當兵沒有參與，成員在玹也在昨日入伍，預計明年5月才會退伍，因此兩人大概率無法參與這次的巡迴演唱會。根據NCT 127官方IG公布的最新消息，這次演唱會將從首爾站開跑，第一場是明年1月18日，之後再陸續去到泰國、美國、加拿大、日本等國家的大城市開唱，第11站才會來到台灣台北，日期是2025年3月22、23日，一連帶來兩天精彩表演，讓台灣的歌迷們相當期待。不過目前演唱會開唱地點、售票時間、主辦單位等資訊，官方都尚未公布。NCT 127是NCT推出的第二支小分隊，在2016年出道，團名中的127代表韓國首爾的經度，表示該分隊是將以首爾為基礎，向世界舞台活動的團體。團體最初由泰一、泰容、悠太、在玹、昀昀、Mark、楷燦7名成員組成，由泰容擔任隊長，2017年1月才加入Johnny、道英，以9人形式發行第二張迷你專輯《NCT ＃127 Limitless》。到2018年1月時，NCT 127又加入成員廷祐，成為10人男團，但發行首張正規專輯《Regular-Irregular》後，團員昀昀就宣布暫停參與組合活動，泰一也在今年8月因犯罪事件遭到退團，因此NCT 127目前才維持8人型態，未來是否還會有變動，誰也無法掛保證。