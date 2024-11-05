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▲醫師建議，立冬節氣時不宜太早起床，應該讓身體適應外界氣溫，並補足充足睡眠時間。（示意圖／取自unsplash）

▲立冬進補應避免吃太多「麻油雞、薑母鴨、羊肉爐」，燥補可能會越吃越累。（示意圖／NOWnews資料照）

本週四（11/7）要迎接節氣「立冬」，傳統習俗上，立冬象徵著冬季的開始，而本週因東北季風增強，各地氣溫也明顯降低，在立冬養生上，醫師提醒無論是「充足睡眠、飲食規劃」都有相當多禁忌和技巧，用對方法才能避免感冒、心血管疾病等纏身。扶原中醫診所表示，立冬後天氣越來越冷，卻是人體溫養五臟的最佳時刻，養生重點在「養精蓄銳、早睡晚起」。早睡可以固護陽氣，晚起可以養陰守精，但晚起並非睡到中午的意思，而是要有足夠的睡眠，才有利於身體陽氣的生長。建議民眾盡可能在晚上11點到凌晨1點入睡，讓身體有夠時間修復，長輩要避免起得太早，盡量讓身體適應外界氣溫。扶原中醫診所指出，天氣變冷，「麻油雞、薑母鴨、羊肉爐」是很多民眾熱愛的飲食，但上述都屬於「燥補」，對大多數的台灣民眾並不適合，特別是長期疲憊、經常熬夜、作息不正常、營養不均衡以及有慢性病的患者，反而容易補到肝火過旺、血壓上升。吃太多「麻油雞、薑母鴨、羊肉爐」反而會讓人感到更疲倦、不舒服，建議可以加入豆腐、白蘿蔔、馬鈴薯、大白菜、菠菜等食材，增添主食的補性、清身體的熱、除身體的燥、養冬天的肝。此外，立冬節氣時，女性重在「溫補氣血」，男性強調「滋養肝腎」；飲食上要遵循「秋冬養陰」的原則，多攝取能「滋陰潛陽」的食物，如桂圓、黑木耳、海參、多量深綠色蔬菜等。最後，冬季運動仍不可少，雖然晨起氣溫較低，但適量的運動可增強身體抵抗力來抵擋細菌病毒的侵襲。冬天寒冷，人的四肢較為僵硬，運動前熱身活動很重要，肢體伸展、晨間慢跑、適量鍛練，使身體微微出汗後，再進行高強度的健身運動。