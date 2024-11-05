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美國大選即將登場，兩位候選人對外貿易政策，將影響全世界供應鏈走向。川普以美國獲利為優先，提出要提高中國進口關稅60%，對其他國家包含台灣，也會提高進口關稅；而對手賀錦麗，則是延續拜登政府的貿易政策，提倡對中國大陸「去風險化」，鼓勵西方經濟體減少對中國的依賴。關稅是今年美國大選備受關注的議題，兩黨議員都表態支持對中國太陽能出口徵收更嚴格的關稅，以保護國內供應鏈。眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍眾議員勒納爾（John Moolenaar）表示，展望未來，美國民眾應該要求更嚴格執行關稅，特別是在中國利用第3國違反貿易法的情況下。2018年當時川普對總值3500億美元的中國大陸進口品，徵收最高25%的關稅，也改變全球貿易流動，出現大規模規避模式，商品從中國轉移到越南、泰國等等東南亞國家，甚至轉移到墨西哥。也因此加深美國為主的美加墨貿易形式。目前川普採取強硬立場，對中國商品課徵60%以上關稅，取消對中國的最惠國待遇，限制美國企業在中國投資的能力，逐步停止從中國進口必要商品，推動支持美國製造業政策等等。除了針對中國，對其他國家也會提高關稅。專家也分析，這將會逼迫像是台灣競爭力的產線，移到美國生產製造。根據瑞士百達資產管理預估，如果賀錦麗當選，延續拜登政府的關稅政策，2025年中國的經濟成長，可能只減少0.03個百分點；不過要是川普獲勝，調高至少60%關稅，那中國的經濟成長將受更大打擊，可能減少1.4個百分點。如果川普再度提高關稅，那目前因為關稅提高而逃往東南亞的中資企業，會將工廠轉往其他沒有關稅壁壘的國家。例如去年10月美國針對越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨調高太陽能關稅後，中資企業轉往寮國和印尼設廠和製造，再將成品運往美國銷售，這也讓國際貿易成為一場大型的「貓抓老鼠遊戲」。針對經濟政策，英國「經濟學人」表態支持民主黨候選人賀錦麗，文章指川普今日一些政見更為極端。他支持對所有銷美商品加徵20%關稅，曾稱要對來自墨西哥的汽車徵收200%以上甚至500%的關稅；即便預算赤字極其嚴重，已達通常只會在戰爭或經濟衰退時才會出現的程度，但川普仍要擴大減稅，這表明他心中毫無健全財政管理，狠批川普回鍋會「讓美國再次粉碎」（Make America grate again）。