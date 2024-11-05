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仇人相見，分外眼紅。今（5）日金州勇士和華盛頓巫師進行交手，勇士隊明星大前鋒Draymond Green和巫師後衛Jordan Poole在場上交流不少，有肉身卡位、也有挑釁動作，兩人互不相讓，場上火藥味十足。Poole曾是2022年勇士隊冠軍成員之一，也曾和Green感情不錯，但之後兩人在一次訓練中發生爭執，Green對Poole揮拳，毀滅了兩人的關係，勇士最終決定做出交易，將Poole送去巫師隊。今天第一節比賽中，兩人就有不少正面對位，Green試圖背框單打Poole，造成犯規；後者不甘示弱，隨後一回合中，抄掉Green的傳球，完成灌籃。接著雙方的對抗來到高潮，Poole先進了一記三分，然後很挑釁地指向Draymond；Green很快有所反擊，在助功Curry投進三分球後，也指向了Poole。在缺席了3場比賽之後，勇士主將Stephen Curry今天回歸，本季至今，他出戰3場，場均打26.3分鐘，可貢獻18.3分5.3籃板6.7助攻2抄截。勇士目前5勝1負，排在西區第3。