昨（4）日生成的銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供），今（5）日上午已增強為「中度颱風」，中央氣象署預報員張竣堯表示，銀杏颱風路徑將持續往西北，週四（11/7）起經過呂宋島北部後進入南海，颱風直接影響台灣機率不高，但週五（11/8）至週末，配合東北季風影響，在「基隆北海岸、東半部、大台北山區」將有局部大雨。
中度颱風銀杏，今天上午8時，中心位置在鵝鑾鼻東南方1000公里之海面，以每小時15轉8公里的速度，向西北轉西北西進行，近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半50公里。
張竣堯指出，銀杏颱風所處環境垂直風切小、海溫暖，因此在往西北移動的過程中穩定發展，今天上午8時升格為中度颱風，不過就目前路徑來看，銀杏颱風直接影響或登陸台灣的機率偏低，主要觀察本週後期，颱風外圍環流和東北季風相互影響，可能導致北台灣、東半部較大雨勢。
張竣堯說明，明後兩天東北季風影響，北部、東北部整天濕涼，其它地區早晚偏涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；週三水氣較多，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢，宜蘭也有局部大雨。
週五至週日北方冷空氣減弱，北部、東北部氣溫逐漸回升，但台灣仍吹東北季風，且颱風外圍雲系帶來水氣，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨，中南部山區也有局部短暫陣雨，屆時的降雨範圍、雨勢，與颱風距離台灣遠近有關，仍有不確定性，請留意最新氣象資訊。
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張竣堯指出，銀杏颱風所處環境垂直風切小、海溫暖，因此在往西北移動的過程中穩定發展，今天上午8時升格為中度颱風，不過就目前路徑來看，銀杏颱風直接影響或登陸台灣的機率偏低，主要觀察本週後期，颱風外圍環流和東北季風相互影響，可能導致北台灣、東半部較大雨勢。
張竣堯說明，明後兩天東北季風影響，北部、東北部整天濕涼，其它地區早晚偏涼，桃園以北、東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；週三水氣較多，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢，宜蘭也有局部大雨。
週五至週日北方冷空氣減弱，北部、東北部氣溫逐漸回升，但台灣仍吹東北季風，且颱風外圍雲系帶來水氣，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨，中南部山區也有局部短暫陣雨，屆時的降雨範圍、雨勢，與颱風距離台灣遠近有關，仍有不確定性，請留意最新氣象資訊。