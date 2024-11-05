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▲統一獅啦啦隊UniGirls成員瑟七（林沂玟），因擁有甜美外型被封為「南台灣最正啦啦隊」。（圖／瑟七IG）

▲網友挖出瑟七和李東洺的交往證據。（圖／翻攝自PTT）

▲瑟七一直以來和阿崔互動頻頻，是粉絲眼中的「螢幕CP」。（圖／瑟七IG）

▲瑟七（左圖）和李東洺（右圖）傳出熱戀中，引發熱議。（圖／瑟七、李東洺IG）

統一獅啦啦隊UniGirls成員瑟七（林沂玟），因擁有甜美外型被封為「南台灣最正啦啦隊」，她上月底在球場喊：「我是阿崔的瑟七。」和富邦悍將應援團長崔維斯Travis鬧出緋聞，沒想到如今被發現這只是煙霧彈，PTT網友爆料，女神的正牌男友疑似是富邦悍將的24歲投手李東洺，隨著交往關鍵證據被一一挖出，讓大批粉絲心碎。昨（4）日有網友在PTT發文問道：「歐巴喜歡吃饅頭，真的假的啊！」富邦悍將投手李東洺長相帥氣，被封為「韓系歐巴」，而瑟七的綽號則是饅頭，藉此隱喻相差一歲的兩人正在大談姐弟戀，有網友在他們的IG上尋找蛛絲馬跡，發現他們穿著同款式的情侶鞋，同樣在後座有傘的車上拍照，還有人比對花色發現那是同一把傘。消息曝光後，立刻掀起熱烈討論，不少網友紛紛直呼，「反正我是破防了」、「羨慕了」、「看哪個南部啦啦隊被叫饅頭啊，不說了，破防了」、「真的假的777777」、「難怪煙霧彈那麼大顆XD」、「阿崔才要破防吧」、「阿崔只是來當煙霧彈的XD」、「很多照片細節到底怎麼發現的…超強」、「之前有傳過」、「你們根本偵探啊。」瑟七和阿崔互動頻頻，不僅曾在520曬出CP同框照，還在球場合體比愛心，女神更直接大方示愛，先前發行單曲〈臉紅心跳〉，MV男主角也找來阿崔，兩人在MV中不時放閃，散發出粉紅泡泡，片尾還差點就親上去，儼然就是甜蜜情侶，讓不少粉絲用力敲碗兩人交往，沒想到如今卻爆出一切只是煙霧彈，真正的男友另有其人。據《中時新聞網》報導，瑟七的經紀公司藝維克國際娛樂表示，他們不干涉女孩們的交友狀況，只希望外界能專注在瑟七的場上表現。